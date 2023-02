Remake Dragon Age: Origins? Weteran BioWare chciałby zagrać w odświeżoną wersję

Electronic Arts rozsyła do graczy ankiety, w których pyta o ewentualne zainteresowanie Dead Space 2 Remake oraz Dead Space 3 Remake. Tymczasem David Gaider – jeden z weteranów studia BioWare, który opuścił zespół w 2016 roku – uważa, że na odświeżoną wersję zasługuje również Dragon Age: Origins. Deweloper za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter wskazał również kilka elementów, które w szczególności wymagają poprawy.

David Gaider uważa, że Dragon Age: Origins zasługuje na remake

Gaider stwierdził, że oprawa wizualna Dragon Age: Origins już w momencie premiery odstawała od konkurencji. Zdaniem weterana BioWare w przypadku odświeżonej wersji pierwszej odsłony serii Dragon Age nawet grafika na poziomie wydanego w 2014 roku Dragon Age: Inkwizycja byłaby zadowalającą. Deweloper zauważa także, że zmian powinny doczekać się animacje żeńskich postaci.



Weteran BioWare ujawnił bowiem, że wszystkie postacie w Dragon Age: Origins wykorzystywały męskie animacje ruchu. Deweloperowi zależy natomiast, by Morrigan nie przypominała zawodnika futbolu amerykańskiego, a obecne w grze sceny łóżkowe prezentowały się nieco bardziej naturalnie, niż ma to miejsce w oryginale.



Jednocześnie deweloper podkreśla, że Electronic Arts zdecyduje się na odświeżenie Dragon Age: Origins tylko w momencie, w którym będzie mieć pewność, że projekt będzie sprzedawać się jak „pozłacane ciepłe bułeczki”. Gaider uważa bowiem, że amerykańska firma nigdy „nie pojęła Dragon Age” i nie potrafiła zrozumieć, dlaczego seria mogła pochwalić się lepszą sprzedażą od Mass Effect.



Na koniec przypomnijmy, że BioWare pracuje obecnie nad kolejną odsłoną serii Dragon Age, czyli Dragon Age: Dreadwolf. Produkcja powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto dodać, że na początku lutego do sieci wyciekł krótki fragment rozgrywki prezentujący kolejną część Dragon Age w akcji.

Wczytywanie ramki mediów.