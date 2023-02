Chcecie remake Dead Space 2 i Dead Space 3? EA podpytuje graczy

Po sukcesie odświeżonej wersji klasycznego Dead Space od razu pojawiły się pytania o pozostałe części. Fani marki nie ukrywali, że chętnie przyjęliby Dead Space 2 Remake oraz Dead Space 3 Remake. Oczywiście, Electronic Arts szybko dostrzegło w tym swoją szansę.

Czy gracze chcą remake’ów kolejnych części Dead Space?

Jak poinformował jednej z użytkowników Twittera, EA rozsyła do fanów ankiety, w których pyta o zainteresowanie remake’ami pozostałych odsłon serii. Jeśli gracze opowiedzą się na tak, to niewykluczone, że już wkrótce doczekamy się zapowiedzi takich produkcji. Dajcie znać, co Wy myślicie o takim pomyśle.



W remake Dead Space 2 moglibyśmy zagrać całkiem szybko. Przypomnijmy, że deweloperzy z Motive zdradzili, ile czasu zajęła im produkcja najnowszej gry. Twórcy przyznali, że produkcja Dead Space Remake trwała niecałe 2,5 roku.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Space Remake dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat odświeżonej wersji przygód Isaaca Clarke’a, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Dead Space Remake – a w kosmosie znowu straszy…