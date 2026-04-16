Ubisoft zamknął studio, ale to nie był koniec. Pracownicy wywalczyli ugodę

Maciej Petryszyn
2026/04/16 22:00
Pierwsze miesiące 2026 roku zdecydowanie nie zaprezentowały Ubisoftu jako najlepszego pracodawcy. Wręcz przeciwnie.

Doniesienia o zwolnieniach, strajkach i innych zawirowaniach personalnych podkopały i tak nie najlepszy przecież wizerunek firmy. Jak się jednak okazuje, nawet w tym wypadku może być lepiej.

Ubisoft Halifax
Byli pracownicy Ubisoft Halifax wywalczyli ugodę

Cała sprawa tyczy się Ubisoft Halifax, czyli studia zajmującego się produkcjami mobilnymi. Decyzję o zamknięciu kanadyjskiego oddziału francuskiego giganta ogłoszono na początku roku. Oznaczała ona, iż z pracą pożegnać się miało 71 zatrudnionych dotychczas osób. Co najważniejsze, rzeczone zamknięcie nastąpiło po tym, jak tamtejsi deweloperzy zaczęli organizować wewnętrzne struktury pracownicze, czyli poi prostu związek zawodowy. Ten powstał w grudniu ubiegłego roku, czyli zaledwie kilka tygodni po tym fakcie.

I chociaż sam Ubisoft wypierał się powiązania tych dwóch zdarzeń, z zewnątrz nie wyglądało to najlepiej. Teraz zaś sprawa znalazła swój finał w postaci ugody. Tę udało się osiągnąć po trudnych negocjacjach, ale finalnie członkowie związku zawodowego uznali zaproponowane warunki za zadowalające. Jakie warunki? To nie zostało ujawnione. Wiemy natomiast, że za przyjęciem ugody było 61 osób, co oznaczało zdecydowaną większość.

Było to zaskoczeniem dla nas wszystkich oraz dla menedżerów liniowych, ponieważ byliśmy w trakcie wielu trwających i nowych projektów, wykonując świetną robotę. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszemu związkowi za wynegocjowanie dla nas tego pakietu – stwierdził w oświadczeniu Jon Huffman, były pracownik Ubisoft Halifax.

Niemniej Halifax to tylko jeden z punktów na mapie trwającej od dawna restrukturyzacji. Zamknięto wszak również studio Leamington oraz zmniejszono liczbę pracowników w Torono, Abu Zabi, Sztokholmie, Osace, Sydney czy też San Francisco. Jakby tego było mało, opóźniono kilka projektów oraz anulowano 6 gier, w tym wyczekiwane Prince of Persia: The Sands of Time Remake.

Źródło:https://kotaku.com/ubisoft-settles-with-developers-who-were-laid-off-after-unionizing-2000688192

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

