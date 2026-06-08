Remake 87-letniego mrocznego science fiction w pierwszych materiałach. Legenda powraca w nowym wydaniu

Obecnie trwa zbiórka na Kickstarterze, aby sfinansować projekt.

Klasyczna opowieść sprzed niemal 87 lat doczekała się jednego z najbardziej nietypowych reinterpretacji ostatnich lat. Seria komiksowa The O.Z. autorstwa Davida Pepose'a wraca z trzecią odsłoną, która ma zakończyć całą historię. Twórcy uruchomili właśnie nową kampanię crowdfundingową na Kickstarterze, a z tej okazji zaprezentowano pierwszy, ekskluzywny fragment nadchodzącego finału. The O.Z. powraca w nowej serii komiksowej The O.Z. to nagradzana miniseria wyróżniona nagrodą Ringo Award, która przedstawia zupełnie nowe spojrzenie na świat stworzony przez L. Franka Bauma. Autor David Pepose postawił na połączenie motywów fantasy i science fiction, przenosząc dobrze znane postacie do brutalnej rzeczywistości naznaczonej wojną.

Historia rozpoczyna się wiele lat po wydarzeniach znanych z Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Dorothy Gale opuściła magiczną krainę, nieświadomie doprowadzając jednak do wzrostu potęgi Stracha na Wróble, którego działania doprowadziły do wybuchu krwawej wojny domowej. Główną bohaterką nowej opowieści jest wnuczka Dorothy, weteranka wojny w Iraku zmagająca się z traumą, która powraca do Oz, by naprawić błędy przeszłości. Trzeci zeszyt serii będzie liczył 44 strony i ma stanowić wielki finał całej sagi. W ramach promocji twórcy pokazali jedenastostronicowy fragment komiksu oraz specjalną ilustrację przedstawiającą Dorothy i Stracha na Wróble, przygotowaną przez Skylar Patridge, znaną między innymi z pracy przy Action Comics. Za scenariusz odpowiada David Pepose, autor takich tytułów jak Savage Avengers, Space Ghost czy Speed Racer. Twórca jest ceniony za umiejętne łączenie widowiskowej akcji z rozbudowanymi portretami bohaterów. W The O.Z. śledzimy przemianę nowej Dorothy, która z naznaczonej wojennymi doświadczeniami kobiety staje się prawdziwą obrończynią Oz. W komiksie nie zabraknie także znanych postaci z oryginalnej historii. Powracają między innymi Tchórzliwy Lew, Blaszany Żołnierz oraz sam Strach na Wróble, którego umysł coraz bardziej pogrąża się w szaleństwie. Za warstwę graficzną odpowiada Ruben Rojas, znany z prac nad Proton oraz New Humanz. Artysta stworzył zupełnie nową wizję Oz, przedstawiając krainę wyniszczoną przez wieloletni konflikt i stojącą na krawędzi całkowitego upadku.

GramTV przedstawia:

Pepose nie ukrywa entuzjazmu związanego z rozpoczęciem finałowej kampanii: To projekt, nad którym pracowaliśmy bardzo długo i nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani możliwością doprowadzenia The O.Z. do triumfalnego zakończenia za pośrednictwem Kickstartera. Mieliśmy ogromne szczęście, mogąc liczyć na wsparcie ponad 1500 Wojowników Żółtej Ceglanej Drogi podczas dwóch poprzednich kampanii. Autor podkreślił również, że finał ma być największą odsłoną całej serii: Przygody Dorothy jeszcze się nie skończyły. Nasza trzecia kampania zapowiada się na widowiskowy finał, a fani klasycznego Czarnoksiężnika z Krainy Oz z pewnością pokochają sposób, w jaki zakończymy epicką sagę The O.Z. Nowa kampania ma sfinansować wydanie trzeciego zeszytu, ale przygotowano również szereg dodatkowych nagród. Wśród nich znalazły się materiały zza kulis, takie jak oryginalny scenariusz Davida Pepose'a, surowe tusze Rubena Rojasa czy nieobrobione wersje kolorystyczne Whitney Cogar. Wspierający mogą również zdobyć jeden z czterech wariantów okładek przygotowanych przez Rubena Rojasa, Maan House, Joshuę Hooda i Serga Acuñę. Dostępne będą także pakiety zawierające wszystkie trzy zeszyty serii, zestawy kolekcjonerskie obejmujące komplet czternastu okładek wydanych w ramach kampanii oraz wydania zbiorcze innych komiksów autorstwa Pepose'a. Wśród nich znalazły się między innymi Savage Avengers, Moon Knight: City of the Dead, Space Ghost, Speed Racer, Captain Planet and the Planeteers, Spencer & Locke, The Devil That Wears My Face oraz Scout's Honor. Nie zabrakło również dodatkowych celów kampanii. Wśród planowanych bonusów znalazła się ilustrowana mapa świata The O.Z. przygotowana przez Kennetha Wagnona oraz limitowana zakładka autorstwa Rubena Mocho. Dla sklepów przewidziano specjalne pakiety partnerskie, a jednym z najbardziej nietypowych progów wsparcia jest możliwość zorganizowania spotkania autorskiego z Davidem Pepose'em w dowolnym miejscu na terenie kontynentalnych Stanów Zjednoczonych.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.