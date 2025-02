Rekordowe zyski PUBG. Krafton świętuje najlepszy rok w historii firmy dzięki popularności battle royale

Kolejnym krokiem dla Krafton ma być zabezpieczenie nowego, dużego IP, przy jednoczesnym kontynuowaniu aktualizacji PUBG i rozwoju mobilnego spin-offu. Firma planuje też uruchomić inZOI, czyli grę, która może stać się rywalem serii The Sims, 28 marca we wczesnym dostępie na Steamie. W ubiegłym roku Krafton przejął natomiast studio Tango Gameworks, twórców Hi-Fi Rush.

Ląduj w punktach strategicznych, zbrój się i zbieraj wyposażenie, a następnie przetrwaj, by do końca pozostać przy życiu na rozmaitych, zróżnicowanych polach bitwy. Zbierz oddział i wejdź do walki, by przeżyć emocje battle royale, jakie można znaleźć tylko w PUBG: BATTLEGROUNDS. – czytamy w opisie gry.