Reklama gry Zelda: Tears of the Kingdom. Tak powinno się to robić

Nintendo przygotowało znakomitą reklamę Zelda: Tears of the Kingdom. Idealna na premierę gry.

Reklamy traktujemy zwykle jako zło konieczne i jeśli pojawia się okazja omijamy je. Większość z nich to papka informacyjna, bezduszne kilka sekund filmiku promującego produkt. Jednak zdarzają się perełki. Taka właśnie jest reklama Zelda: Tears of the Kingdom, która pojawiła się dzień przed premierą i szybko stała się niezwykle popularna w sieci.

Nintendo przygotowując się do swojej największej premiery w 2023 roku, chciało wyróżnić się z tłumu. I ta misja została wykonana w 100%. Reklamówka Zelda: Tears of the Kingdom jest pełna wdzięku, subtelna i jak w dobrym filmie jesteśmy w stanie identyfikować się z jej głównym bohaterem. Najnowsza reklama gry to dwuminutowy pean na cześć nie tylko Zeldy, ale także potęgi gier wideo.