Redfall zadebiutuje w pierwszym kwartale 2023 roku – informuje jeden z insiderów

Jakiś czas temu gra Redfall doczekała się obszernego materiału wideo, w którym zaprezentowano m.in. wampiry, postacie oraz bronie. Nowa produkcja Arkane Studios miała zadebiutować na rynku w tym roku, ale już w maju poinformowano, że premiera gry nie odbędzie się w planowanym terminie. Tymczasem do sieci trafiły nieoficjalne doniesienia, według których nowe dzieło twórców Deathloop i serii Dishonored trafi do sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 roku.

Redfall z premierą w marcu 2023 roku?

Autorem powyższych rewelacji jest branżowy insider i dziennikarz posługujący się pseudonimem „Okami Games”. Źródła informatora donoszą, że Redfall ma zadebiutować na rynku pod koniec marca 2023 roku. Ponadto gracze, którzy zdecydują się na złożenie zamówienia przedpremierowego oraz posiadacze edycji Deluxe, mają otrzymać możliwość rozpoczęcia zabawy na tydzień przed oficjalną premierą.



W maju twórcy informowali, że Redfall ma trafić do sprzedaży w pierwszej połowie 2023 roku. Do tej pory nie otrzymaliśmy jednak konkretnej daty. Przedstawione powyżej doniesienia również nie doczekały się komentarza ze strony deweloperów oraz wydawcy, dlatego radzimy podchodzić do nich z dystansem i mieć nadzieję, że Arkane Studios ujawni wkrótce dokładny termin debiutu swojej nowej produkcji.



Na koniec przypomnijmy, że Redfall powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jak wspomnieliśmy wyżej, gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w pierwszej połowie 2023 roku. Warto również pamiętać, że produkcja w dniu swojej premiery trafi do usługi Xbox Game Pass.

Wczytywanie ramki mediów.