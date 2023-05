Redfall miażdżone w recenzjach

Premiera Redfall już za nami. W sieci pojawiły się pierwsze recenzje nowej gry autorstwa Arkane i wszystko wskazuje na to, że nie mamy tutaj do czynienia ze zbyt udaną produkcją.

Redfall z fatalnymi recenzjami na Steam

Recenzje mówią same za siebie. Obecnie na portalu Metacritic.com średnia ocen przyznanych przez branżowych dziennikarzy wynosi 62/100 dla wersji na PC i 64/100 dla wersji na Xbox Series X. Sytuacja wygląda dużo gorzej na Steam. Tam Redfall zebrało na razie ponad 250 recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 75%, to negatywne opinie. Gracze nie tylko krytykują optymalizację i stronę techniczną, ale również narzekają na nudny i mało satysfakcjonujący system rozgrywki.



W ostatnim czasie duże projekty nie mają zbyt dużo szczęścia, jeśli chodzi o wersje pecetowe. Graczy zawiodły już takie tytuły jak Forspoken, Wild Hearts, The Last of Us Part I i Star Wars Jedi: Ocalały. Chętnie dowiemy się, czy mieliście już okazję zagrać w Redfall i jakie są Wasze wrażenia.



Na koniec przypomnijmy, że w Redfall zadebiutowało na PC oraz konsolach Xbox Series X/S 2 maja, a gra jest dostępna w ramach abonamentu usługi Game Pass.