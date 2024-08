Red Dead Redemption wkrótce na PC? Opis w PS Store zdradza plany Rockstar Games

W Red Dead Redemption znajduje się cała zawartość dla jednego gracza dostępna w obu grach, a także dodatki znajdujące się w wydaniu Game of the Year Edition. To także wszystkie ulepszenia wprowadzone w wersji na konsole w 2023 roku oraz usprawnienia wprowadzone specjalnie dla wersji na PC, w tym obsługa wyższej rozdzielczości, większej liczby klatek, wielu monitorów i innych akcesoriów, a także dźwięku przestrzennego – czytamy w opisie gry PlayStation Store.