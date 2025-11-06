Red Dead Redemption 3 ujawni wielką tajemnicę drugiej części? Twórca gry daje nadzieję fanom na rozwiązanie zagadki

Scenarzysta przyznał, że ekipa ma plan na dalszy rozwój tego wątku.

Współzałożyciel studia Rockstar Games, Dan Houser, ujawnił, że trzecia odsłona Red Dead Redemption miałaby wreszcie rozwikłać tajemnicę, która od lat intryguje fanów RDR 2. Chodzi o zaginionego Gavina, jednego z najbardziej znanych i jednocześnie najbardziej frustrujących „miejskich legend” w historii serii. Red Dead Redemption 3 może ujawnić zagadkę Gavina Podczas rozmowy w podcaście Lexa Fridmana Houser przyznał, że postać Gavina nie była przypadkowym żartem twórców. Według niego, scenarzyści faktycznie zaplanowali dalszy rozwój tej historii, choć nigdy nie ustalili jednoznacznego zakończenia.

Gavin istniał naprawdę. Wiedzieliśmy, kim był, ale nie byliśmy pewni, czy w momencie akcji gry jeszcze żyje. Planowaliśmy wrócić do tego w kolejnej części, by wreszcie pokazać, co się z nim stało – wyznał Houser. W Red Dead Redemption 2 gracze mogą spotkać ekscentrycznego mężczyznę o imieniu Nigel, który desperacko szuka swojego zaginionego przyjaciela. Mimo licznych prób, poszukiwania Gavina nie prowadzą do żadnego rozwiązania. Przez lata pojawiały się rozmaite teorie, począwszy od tych mówiących o jego śmierci, po sugestie, że Gavin nigdy nie istniał, a Nigel cierpi na zaburzenia psychiczne. Houser zdradził również, że zespół rozważał różne kierunki dla tej historii, w tym możliwość, że Gavin celowo porzucił Nigela, uznając go za niebezpiecznego lub niestabilnego: Myśleliśmy o tym, by Gavin odszedł z własnej woli. Nigel był maniakiem, więc nie można wykluczyć, że Gavin po prostu chciał od niego uciec”– dodał Houser.

GramTV przedstawia:

Choć Dan Houser odszedł z Rockstar Games w 2020 roku, sam wierzy, że studio prędzej czy później stworzy Red Dead Redemption 3, nawet bez jego udziału. Nie wiadomo jednak, czy twórcy zdecydują się kontynuować wątki, które pierwotnie planował scenarzysta. W tym samym wywiadzie dowiedzieliśmy się, że Houser jest smutny na myśl o Red Dead Redemption 3. Wszystko dlatego, że obie gry z serii tworzą zamkniętą i spójną całość.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.