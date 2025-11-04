Red Dead Redemption 2 zamiast DLC do GTA 5. To był chyba dobry deal?

Dan Houser, główny scenarzysta serii GTA, powiedział, że prace nad fabularnym DLC do GTA 5 były na zaawansowanym etapie w momencie gdy je anulowano.

Po latach spekulacji na temat niezrealizowanego dodatku fabularnego do Grand Theft Auto 5 , były współzałożyciel Rockstar Games i główny scenarzysta serii Dan Houser wreszcie potwierdził prawdę. W rozmowie z Lexem Fridmanem Houser przyznał, że rozszerzenie naprawdę istniało, ale nigdy nie zostało ukończone.

Internet wie, że tworzyliśmy fabularne DLC do GTA 5, które nigdy się nie ukazało. Jednym z nich było to, w którym grało się Trevorem, ale był on tajnym agentem. To było urocze.

Według scenarzysty projekt był “mniej więcej w połowie ukończony”, gdy został porzucony. Houser przyznał też, że gdyby Rockstar doprowadził dodatek do końca, Red Dead Redemption 2 prawdopodobnie nigdy by nie powstało:

To nigdy do końca się nie złożyło w całość i nigdy nie zostało ukończone. Ale myślę, że gdyby to się ukazało, pewnie nie moglibyśmy zrobić Red Dead Redemption 2. Zawsze trzeba coś poświęcić.

Plotki o dodatku do GTA 5 pojawiały się od 2014 roku, mimo że Rockstar już wtedy deklarował, że skupia się w pełni na GTA Online. W 2023 roku aktorzy Steven Ogg (Trevor), Ned Luke (Michael) i Shawn Fonteno (Franklin) potwierdzili, że rozpoczęto nawet prace nad fabularnym rozszerzeniem, w którym Trevor miał współpracować z FIB (fikcyjnym Federal Investigation Bureau). Ogg mówił wówczas: