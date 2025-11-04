GTA 6 znów może zaliczyć obsuwę. Pojawiają się doniesienia o kolejnym opóźnieniu

Grand Theft Auto 6, od dawna wyczekiwana przez miliony graczy produkcja Rockstar Games, ponownie staje w obliczu plotek sugerujących możliwość opóźnienia premiery. Chociaż debiut już wcześniej został przesunięty, a obecnie planowana data wyznaczona jest na maj 2026 roku, najnowsze doniesienia znów podważają pewność dotrzymania tego terminu.

Czy GTA 6 zostanie ponownie opóźnione?

Najnowszym głosem podsycającym spekulacje jest Reece Reilly, gospodarz podcastu Kiwi Talkz. Reilly zareagował w mediach społecznościowych na inną wiadomość, informując, że usłyszał „sprzeczne relacje” od deweloperów pracujących w różnych studiach należących do Rockstar. Choć Reilly podkreślił, że nie ma pewności co do kolejnego opóźnienia, zaznaczył jednocześnie, iż nie jest gwarantowane, że prace zostaną zakończone w ustalonym czasie.