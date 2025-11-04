Zaloguj się lub Zarejestruj

GTA 6 znów może zaliczyć obsuwę. Pojawiają się doniesienia o kolejnym opóźnieniu

Patrycja Pietrowska
2025/11/04 08:00
GTA 6 ma być rzekomo zagrożone opóźnieniem.

Grand Theft Auto 6, od dawna wyczekiwana przez miliony graczy produkcja Rockstar Games, ponownie staje w obliczu plotek sugerujących możliwość opóźnienia premiery. Chociaż debiut już wcześniej został przesunięty, a obecnie planowana data wyznaczona jest na maj 2026 roku, najnowsze doniesienia znów podważają pewność dotrzymania tego terminu.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Czy GTA 6 zostanie ponownie opóźnione?

Najnowszym głosem podsycającym spekulacje jest Reece Reilly, gospodarz podcastu Kiwi Talkz. Reilly zareagował w mediach społecznościowych na inną wiadomość, informując, że usłyszał „sprzeczne relacje” od deweloperów pracujących w różnych studiach należących do Rockstar. Choć Reilly podkreślił, że nie ma pewności co do kolejnego opóźnienia, zaznaczył jednocześnie, iż nie jest gwarantowane, że prace zostaną zakończone w ustalonym czasie.

GTA 6 może wciąż zostać ponownie opóźnione. Słyszałem sprzeczne relacje od pracowników różnych zespołów, m.in. z Bangalore, Edynburga i San Diego.

Nie ma jednoznacznego stanowiska – wygląda na to, że studio stara się dotrzymać terminu, ale opóźnienie nadal jest możliwe.

Reilly, próbując wyjaśnić, dlaczego otrzymuje niejednoznaczne informacje, zasugerował, że wewnątrz firmy prawdopodobnie toczy się wewnętrzna debata na temat realności terminu wyznaczonego na 26 maja 2026 roku. Według jego przypuszczeń produkcja gry prawdopodobnie jest już na finiszu. Kluczowym i czasochłonnym etapem pozostaje testowanie.

Na ten moment Grand Theft Auto 6 ma zadebiutować 26 maja 2026 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamerant.com/gta-6-release-date-delay-update-november-2025/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 08:31

No tak, testowanie tak potencjalnie obszernej gry to faktycznie wyzwanie.

Natomiast no już tak długo jest to w produkcji że albo jest to dzieło wybitne pod względem swojej złożności, albo natrafiło na jakieś problemy innej natury.




