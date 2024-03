Red Dead Redemption 2 z niespodziewaną aktualizacją. Kilka poprawek w wersji 1.32

Rockstar udostępnił patch wprowadzający do Red Dead Redemption 2 kilka poprawek, a także wsparcie dla AMD FSR 2.2.

Ostatnia aktualizacja trafiła do Red Dead Redemption 2 prawie rok temu. Tymczasem Rockstar Games wypuściło niespodziewanie najnowszą łatkę, która wprowadza grę do wersji 1.32 na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Lista nie jest wyjątkowo długa, jednak zawiera kilka poprawek, w tym wsparcie dla AMD FSR 2.2.

Red Dead Redemption 2 – niespodziewana aktualizacja 1.32 dostępna na PC, PS4 i Xbox One

Na stronie supportu Rockstar Games pojawiły się informacje o aktualizacji Red Dead Redemption 2. Może to być nieco zaskakujące, szczególnie że ostatni patch ukazał się prawie rok temu. Choć lista nie jest bardzo długa, deweloperzy zadbali między innymi o poprawę stabilności i naprawę różnych błędów. Łatka przenosi grę do wersji 1.32 na komputerach osobistych, PlayStation 4 i Xbox One.