Nie tylko GTA 6. Szef Take-Two opowiada o pozostałych projektach Rockstar Games

Grand Theft Auto 6 to obecnie najważniejsza gra w planach Take-Two Interactive i Rockstar Games. Po dwóch zwiastunach produkcja wciąż pozostaje w centrum uwagi graczy, którzy traktują ją jako najbardziej wyczekiwaną premierę dekady. Jak jednak przypomniał prezes Take-Two, Rockstar nie skupia się wyłącznie na nowej odsłonie gangsterskiej serii.
Rockstar Games – priorytet GTA 6, ale też inne projekty
Strauss Zelnick w rozmowie z CNBC stwierdził, że jest „bardzo, bardzo przekonany” co do dotrzymania terminu premiery GTA 6. Jednocześnie zaznaczył, że studio ma „wiele innych projektów” w produkcji. Nie podał żadnych szczegółów, jednak wśród fanów natychmiast pojawiły się spekulacje o możliwych odświeżonych wersjach GTA IV czy Red Dead Redemption 2.
Zelnick podkreślił, że szósta część Grand Theft Auto pozostaje priorytetem dla Rockstara. Choć wydawca stara się „nie pompować oczekiwań”, to według prezesa „cały kunszt Rockstara polega na tym, że mają nieprawdopodobne oczekiwania, a i tak je przebijają”. Odniósł się też do cen gier, twierdząc, że Take-Two „liczy sobie o wiele mniej”, niż ich produkcje są warte.
