Nie tylko GTA 6. Szef Take-Two opowiada o pozostałych projektach Rockstar Games

Grand Theft Auto 6 to obecnie najważniejsza gra w planach Take-Two Interactive i Rockstar Games. Po dwóch zwiastunach produkcja wciąż pozostaje w centrum uwagi graczy, którzy traktują ją jako najbardziej wyczekiwaną premierę dekady. Jak jednak przypomniał prezes Take-Two, Rockstar nie skupia się wyłącznie na nowej odsłonie gangsterskiej serii.

Rockstar Games – priorytet GTA 6, ale te ż inne projekty

Strauss Zelnick w rozmowie z CNBC stwierdził, że jest „bardzo, bardzo przekonany” co do dotrzymania terminu premiery GTA 6. Jednocześnie zaznaczył, że studio ma „wiele innych projektów” w produkcji. Nie podał żadnych szczegółów, jednak wśród fanów natychmiast pojawiły się spekulacje o możliwych odświeżonych wersjach GTA IV czy Red Dead Redemption 2.

