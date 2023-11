Red Dead Redemption 2 przeżywa drugą młodość. Nowy rekord aktywności na Steam

W chwili pisania tej wiadomości w Red Dead Redemption 2 gra na Steam ponad 50 tysięcy osób. W osiągnięciu takich wyników z pewnością pomogła jesienna wyprzedaż na platformie Valve, która kończy się jutro – 28 listopada – o 19:00 czasu polskiego. W ramach wspomnianej oferty podstawową wersję przygód Arthura Morgana można kupić za 82,46 złotych. Wydanie Ultimate Edition przeceniono natomiast na 110,97 złotych.

Na koniec przypomnijmy, że Red Dead Redemption 2 zadebiutowało na rynku pod koniec października 2018 roku. Gra dostępna jest obecnie na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Wspomnianą produkcję można uruchomić również na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S za sprawą kompatybilności wstecznej. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat przygód Arthura Morgana, to zapraszamy Was do lektury: Red Dead Redemption 2 - recenzja. Dobry, zły i zachwycający.