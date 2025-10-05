Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy ta niewinna zmiana właśnie ujawniła remaster Red Dead Redemption 2?

Jakub Piwoński
2025/10/05 10:30
1
0

Kosmetyczny zabieg na stronie Steam gry rozpalił spekulacje. Gra dostanie remaster?

Red Dead Redemption 2, jeden z największych hitów ostatniej dekady, znów wzbudza emocje wśród graczy. Rockstar Games niespodziewanie zaktualizowało opis gry na Steamie — pierwszy raz od ponad pięciu lat — co wystarczyło, by fani zaczęli spekulować o możliwym remasterze.

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2

Zmiana na Steamie rozbudziła nadzieje na remaster

Zmiana jest pozornie drobna, bo dotyczy jedynie opisu fabuły. Mimo to wystarczyła, by internet zaroił się od teorii o powrocie Rockstara do westernowego świata Arthura Morgana. Część graczy uważa, że to może być pierwszy sygnał zapowiedzi ulepszonej edycji Red Dead Redemption 2 — szczególnie że w tym roku doczekaliśmy się już wersji GTA V Enhanced na PC.

Red Dead Redemption 2, nagrodzone ponad 175 tytułami Gry Roku, od premiery w 2018 roku sprzedało się w ponad 64 milionach egzemplarzy, a do dziś uchodzi za jedno z najpiękniejszych i najbardziej dopracowanych otwartych światów w historii gier. Nic dziwnego, że gracze od lat spekulują, czy doczeka się wersji dostosowanej do współczesnych standardów technicznych.

GramTV przedstawia:

Wszystko to dzieje się w cieniu oczekiwań na GTA 6, które ma trafić na rynek w 2025 roku. Dopóki Rockstar milczy w sprawie remastera Red Dead Redemption 2, fani muszą zadowolić się nadzieją — albo… atrakcyjną promocją. W ramach trwającej wyprzedaży na Steamie tytuł można kupić z rabatem do 75%.

Steam
Steam

Źródło:https://www.pcgamesn.com/red-dead-redemption-2/steam-page-update-new-description

Tagi:

News
Rockstar Games
remaster
Red Dead Redemption 2
western
spekulacje
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:58

Tak naprawdę ciekawostka to nie jest zmiana opisu tylko strona supportu. Parę miesięcy temu pojawiła się na stronie supportu wzmianka o migracji w trybie Online. I ta informacja została usunięta bądź ukryta. Wtedy zaczęły się spekulacja odnośnie albo jakieś wersji ulepszonej pod PS5 albo coś w ten deseń. 

Było by miło. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112