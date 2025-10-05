Czy ta niewinna zmiana właśnie ujawniła remaster Red Dead Redemption 2?

Kosmetyczny zabieg na stronie Steam gry rozpalił spekulacje. Gra dostanie remaster?
Red Dead Redemption 2, jeden z największych hitów ostatniej dekady, znów wzbudza emocje wśród graczy. Rockstar Games niespodziewanie zaktualizowało opis gry na Steamie — pierwszy raz od ponad pięciu lat — co wystarczyło, by fani zaczęli spekulować o możliwym remasterze.
Zmiana na Steamie rozbudziła nadzieje na remaster
Zmiana jest pozornie drobna, bo dotyczy jedynie opisu fabuły. Mimo to wystarczyła, by internet zaroił się od teorii o powrocie Rockstara do westernowego świata Arthura Morgana. Część graczy uważa, że to może być pierwszy sygnał zapowiedzi ulepszonej edycji Red Dead Redemption 2 — szczególnie że w tym roku doczekaliśmy się już wersji GTA V Enhanced na PC.
Red Dead Redemption 2, nagrodzone ponad 175 tytułami Gry Roku, od premiery w 2018 roku sprzedało się w ponad 64 milionach egzemplarzy, a do dziś uchodzi za jedno z najpiękniejszych i najbardziej dopracowanych otwartych światów w historii gier. Nic dziwnego, że gracze od lat spekulują, czy doczeka się wersji dostosowanej do współczesnych standardów technicznych.
Wszystko to dzieje się w cieniu oczekiwań na GTA 6, które ma trafić na rynek w 2025 roku. Dopóki Rockstar milczy w sprawie remastera Red Dead Redemption 2, fani muszą zadowolić się nadzieją — albo… atrakcyjną promocją. W ramach trwającej wyprzedaży na Steamie tytuł można kupić z rabatem do 75%.