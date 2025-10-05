Czy ta niewinna zmiana właśnie ujawniła remaster Red Dead Redemption 2?

Red Dead Redemption 2, jeden z największych hitów ostatniej dekady, znów wzbudza emocje wśród graczy. Rockstar Games niespodziewanie zaktualizowało opis gry na Steamie — pierwszy raz od ponad pięciu lat — co wystarczyło, by fani zaczęli spekulować o możliwym remasterze.

Zmiana na Steamie rozbudziła nadzieje na remaster

Zmiana jest pozornie drobna, bo dotyczy jedynie opisu fabuły. Mimo to wystarczyła, by internet zaroił się od teorii o powrocie Rockstara do westernowego świata Arthura Morgana. Część graczy uważa, że to może być pierwszy sygnał zapowiedzi ulepszonej edycji Red Dead Redemption 2 — szczególnie że w tym roku doczekaliśmy się już wersji GTA V Enhanced na PC.