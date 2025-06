Red Dead Redemption 2 z aktualizacją do PS5 i Xbox Series? Gra ma również trafić na Nintendo Switch 2

Pojawiły się ciekawe wieści dla miłośników Red Dead Redemption 2. Według najnowszych, nieoficjalnych doniesień, gra ma otrzymać aktualizację dostosowującą ją do możliwości konsol obecnej generacji – PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Co więcej, spekuluje się, że uznana produkcja pojawi się również na nowej konsoli Nintendo Switch 2.

Pytany o potencjalną datę premiery na wymienionych platformach, NateTheHate wskazał okres późnego lata lub wczesnej jesieni jako prawdopodobne okno wydawnicze. Jeśli te pogłoski okażą się trafne, gracze mogą oczekiwać debiutu odświeżonej wersji gry we wrześniu lub październiku.

Warto przypomnieć, że obecnie Red Dead Redemption 2 jest dostępny na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz na komputerach osobistych. Od swojej premiery, produkcja ta cieszy się ogromną popularnością, co potwierdzają imponujące wyniki sprzedaży – do 31 marca globalnie sprzedano ponad 74 miliony egzemplarzy.