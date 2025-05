Red Dead Redemption 2 i Red Dead Redemption drożeje. Rockstar przygotowuje graczy na wyczekiwaną aktualizację?

Gry z serii Red Dead Redemption podrożały w pierwszych krajach. Gracze łączą to z potencjalną aktualizacją drugiej części gry dla konsol obecnej generacji.

W ostatnich tygodniach gracze zauważyli podwyżki cen Red Dead Redemption oraz Red Dead Redemption 2 na brytyjskim PS Store. Pierwsza część zdrożała o £10 (z £39.99 do £49.99), natomiast druga o £5 (z £54.99 do £59.99). Zmiana ta objęła również pakiet dwóch gier, który kosztował dotąd £84.99, a teraz wyceniony jest na £99.99.

Red Dead Redemption 2 zdrożało na pierwszych rynkach. Co to oznacza?

Przed kilkoma dniami sieć obiegła wiadomość, że Rockstar Games miał wsłuchać się w prośby graczy i przygotować aktualizację do Red Dead Redemption 2 dla PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Teraz może to potwierdzać wzrost cen gry na pierwszych rynkach.

Podwyżki zauważono również na rynku brazylijskim, czeskim i chilijskim na konsolach Xbox. Co ciekawe, zmiany te nie zostały oficjalnie ogłoszone ani przez Rockstar Games, ani przez Take-Two Interactive. Wzbudziło to podejrzenia, że może to być element większego planu.