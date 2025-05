Red Dead Redemption 2 doczeka się wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X/S?

Red Dead Redemption 2 to jeden z największych sukcesów Rockstara – gra sprzedała się w ponad 74 milionach egzemplarzy. Mimo to do tej pory nie doczekała się wersji zoptymalizowanej pod nowe konsole. Według serwisu GameReactor, sytuacja może się wkrótce zmienić. Z ich informacji wynika, że tytuł trafi na konsole najnowszej generacji.

Red Dead Redemption 2 – premiera na nowe platformy?

Źródła portalu twierdzą również, że Red Dead Redemption 2 ma trafić także na Nintendo Switch 2, a wszystkie nowe wersje zostaną zapowiedziane jednocześnie i ukażą się w tym samym okresie. W przeszłości wielokrotnie spekulowano na temat next-genowego wydania gry, jednak nigdy nie doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia ze strony Rockstara. Teraz te plany mogą w końcu się ziścić.