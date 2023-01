Red Dead Redemption 2 – gracz zaobserwował ciekawy szczegół

O kunszcie Red Dead Redemption 2 można opowiadać godzinami. Gra pod wieloma względami okazała się prawdziwym dziełem, a Rockstar po raz kolejny uwodnił, że potrafi robić fenomenalne produkcje. Duża w tym zasługa dbałości o detale, które w przypadku RDR 2 zachwycają od samego początku.

Drobna ciekawostka na temat Red Dead Redemption 2

Kiedyś jeden z fanów zaobserwował, że królik potrafią chować się w norach pod drzewami. Mamy dla Was kolejną ciekawostkę, o której mogliście nie wiedzieć. Nic dziwnego, w końcu w Red Dead Redemption 2 jest tyle do roboty, że czasem ciężko skupić się na takich drobnostkach.



Jeden z fanów zauważył, że robotnicy pracujący przy budowie torów faktycznie pracują. Jak możemy zobaczyć na zaprezentowanym wideo, każde uderzenie młota odrobinę wbija gwóźdź. Po kilku ciosach, kiedy jest on kompletnie wybity, robotnik przesuwa się i rozpoczyna prace nad następnym. Aż miło jest poobserwować tak wykonywaną robotę.



To też dobre miejsce, by wspomnieć o niedawno wydanej modyfikacji, która poprawia grafikę. Więcej na temat moda możecie przeczytać tutaj. Dajcie znać, jeśli znacie inne ciekawostki na temat Red Dead Redemption 2. Chętnie dowiemy się czegoś nowego.



Więcej na temat produkcji Rockstar Games dowiecie się z naszej recenzji. Zaznaczę tylko, że gra zgarnęła maksymalną ocenę. Na koniec przypomnijmy, że Red Dead Redemption 2 zadebiutowało na rynku w 2018 roku, a tytuł dostępny jest na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.