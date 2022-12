Red Dead Redemption 2 z jeszcze lepszą grafiką

Red Dead Redemption 2 to produkcja, przy której mógłbym spędzić spokojny, sylwestrowy wieczór. Wiem, że tradycja nakazuje grać w Tomb Raider, ale alternatyw jest dużo. Nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej! Jeśli w najbliższym czasie planujecie powrót do przygód Arthura Morgana, to mamy dla Was ciekawą propozycję.

Kolejny interesujący mod do RDR 2

Dzięki paczce tekstur przygotowanej przez jednego z fanów możecie jeszcze bardziej podkręcić grafikę. Moder o nicku WickedHorseMan podzielił się swoją pracą poprzez portal nexusmods.com. Warto zaznaczyć, że modyfikacja skupia się na poprawie wyglądu tekstur terenu i skał, dzięki czemu otoczenie będzie jeszcze piękniejsze. Twórca przyznał, że mod powstał przy pomocy technologii ESRGAN, której działanie oparte jest na AI.



Ciekawych modyfikacji do Red Dead Redemption 2 z pewnością nie brakuje. Wokół gry zebrała się naprawdę dobrze zorganizowana społeczność moderska, a dzięki jej pracy możemy całkowicie odmienić doznania płynące z rozgrywki. Oczywiście, nie mówię tutaj, że RDR 2 takich poprawek wymagało, po prostu dobrze jest czasem urozmaicić sobie zabawę o coś nowego.