Red Dead Redemption 2 ma trafić na Switcha 2. Take-Two zapowiada pełne wsparcie dla konsoli Nintendo

Czujemy się z tym bardzo dobrze, ale wszystko okaże się z czasem. Po raz pierwszy oferujemy aż tyle tytułów na premierę platformy Nintendo. To nowość dla nas, ale jestem wielkim zwolennikiem tego podejścia.

Na uwagę, że gry firm trzecich rzadko odnoszą sukces na konsolach Nintendo, Zelnick odpowiedział:

To prawda. Historycznie Nintendo lepiej wspierało swoje własne tytuły. Ale wygląda na to, że teraz chcą to zmienić. Podjęliśmy wyzwanie. Nintendo poprosiło nas o wsparcie i uważamy, że je zapewniamy. Teraz zobaczymy, jaki będzie efekt.