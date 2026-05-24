Fani jeszcze sobie poczekają. Nowa gra ojca BioShocka daleko od premiery

Jakby tego było mało, także nowa produkcja reżysera oryginalnego BioShocka, Judas, to melodia przyszłości. Jak się okazuje, bardzo odległej.
Na Judasa poczekamy jeszcze kilka lat
Tak wynika z prezentacji, którą dla swoich inwestorów przygotowało Take-Two Interactive. Prezentacji, w ramach której zaprezentowano harmonogram obejmujący okres aż do roku fiskalnego 2029. Samo T2 określiło go jako najsilniejszy plan wydawniczy w historii firmy, co samo w sobie zdecydowanie pobudza wyobraźnię. Szczególnie, że we wspomnianym czasie na rynek mają trafić aż 22 tytuły, których wydawcą byłby właśnie gigant z Nowego Jorku.
