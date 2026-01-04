Red Bull chce, aby ich młodzik nadal zaskakiwał. Dla szefa to niesamowity kierowca F1

Red Bull chce, aby ich młody zawodnik nadal zaskakiwał w F1 w sezonie 2026, ale jednocześnie nie chce nakładać na niego presji w kwestii wyników.

Szef zespołu Red Bull Racing w Formule 1, Laurent Mekies, przyznał, że oczekuje od Isacka Hadjara, aby w sezonie 2026 nadal zaskakiwał, gdy będzie partnerem zespołowym Maxa Verstappena. Francuski kierowca zadebiutował w F1 w ubiegłym sezonie w barwach zespołu Racing Bulls i zrobił bardzo dobre wrażenie na przestrzeni całego roku składającego się z 24 wyścigów.

Czy Hadjara będzie ponownie zaskoczeniem 2026 roku?

Isack Hadjar zdobył swoje pierwsze punkty w Formule 1 już w trzecim wyścigu sezonu 2025, zajmując ósme miejsce w Grand Prix Japonii. W pierwszej połowie roku jego najlepszym wynikiem było szóste miejsce w Monako. Po letniej przerwie Hadjar sięgnął po swoje pierwsze podium w F1 podczas wyścigu w Zandvoort, a sezon zakończył na 12 miejscu w klasyfikacji generalnej, o dwie pozycje wyżej niż jego zespołowy kolega Liam Lawson. Dobre występy zaowocowały awansem do głównego zespołu Red Bulla, gdzie zastąpił zmagającego się z problemami Yukiego Tsunodę, który zakończył poprzedni sezon dopiero na 17. miejscu w mistrzostwach.