Max Verstappen wystartuje w legendarnym wyścigu 24h Nurburgring za sterami Mercedesa-AMG

Czy Max Verstappen poradzi sobie z tym wymagającym wyzwaniem?

Czterokrotny mistrz świata Formuły 1, Max Verstappen, wystartuje w jednym z najbardziej wymagających wyścigów długodystansowych na świecie jakim jest 24 Hours of Nerburgring. Holender pojawi się na starcie za kierownicą samochodu Mercedes-AMG GT3 przygotowanego przez zespół Winward Racing. Verstappen wystartuje w legendarnym wyścigu Nurbirgring 24h Informacja potwierdza wielomiesięczne spekulacje dotyczące udziału kierowcy Red Bull Racing w legendarnym wyścigu na niemieckim torze Nurburgring Nordschleife. Samochód z numerem 3 wystartuje pod szyldem Verstappen Racing, a na jego karoserii znajdzie się branding Red Bulla. W samochodzie wraz z Verstappenem pojadą fabryczni kierowcy Mercedes-AMG, czyli Lucas Auer, Jules Gounon oraz Daniel Juncadella. Tegoroczna edycja 24 Hours of Nurburgring odbędzie się 14-17 maja, dzięki czemu nie koliduje z kalendarzem Formuły 1. Najbliższy wyścig F1 po tej imprezie, czyli Canadian Grand Prix, zaplanowano dopiero na weekend 22-24 maja.

Przed startem w 24-godzinnym klasyku Verstappen i jego zespołowi partnerzy wystartują w rundzie przygotowawczej serii Nurburgring Langstrecken-Serie, wyścigu NLS2, który odbędzie się 21 marca. Pierwotnie impreza miała zostać rozegrana 28 marca, jednak termin zmieniono, aby umożliwić udział Verstappena. Wcześniejsza data kolidowała bowiem z Grand Prix Japonii w Formule 1. Holenderski kierowca podkreśla, że start w tym wyścigu od dawna znajdował się na jego liście marzeń: Nurburgring to wyjątkowe miejsce. Nie ma drugiego takiego toru na świecie. Wyścig 24h Nurburgring od dawna był na mojej liście rzeczy do zrobienia, więc bardzo się cieszę, że wreszcie możemy to zrealizować.

Kierowca dodał także, że cenne doświadczenie zdobył już w zeszłym roku, gdy uzyskał specjalną licencję DMSB Permit Nordschleife i wystartował w wyścigu NLS9, który jego zespół wygrał: To przygotowanie jest bardzo ważne. Dużo się nauczyliśmy i wykorzystamy to w programie na ten rok, zarówno w NLS2, jak i w wyścigu 24-godzinnym. Verstappen zaznaczył również, że kluczowe będzie odpowiednie przygotowanie przed startami, aby w pełni wykorzystać potencjał zespołu i samochodu podczas rywalizacji.