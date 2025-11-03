Recenzenci chwalą, gracze krytykują. Mortal Kombat: Legacy Kollection pod ostrzałem

Zestaw klasycznych gier walki, Mortal Kombat: Legacy Kollection, opracowany przez studio Digital Eclipse, trafił na rynek, zdobywając przychylne oceny ze strony recenzentów. Mimo wstępnego entuzjazmu, reakcja społeczności graczy była diametralnie inna w porównaniu do opinii krytyków. Na platformie Steam, kompilacja spotkała się z ostrą krytyką, co przełożyło się na „mieszany” odbiór.

Input lag i problemy z trybem sieciowym psują odbiór Mortal Kombat: Legacy Kollection

Obecnie Mortal Kombat: Legacy Kollection ma zaledwie 45% pozytywnych recenzji z ponad 500 wystawionych opinii. Głównym i najbardziej powszechnym zarzutem zgłaszanym przez użytkowników jest input lag. Ten problem nie ogranicza się jedynie do rozgrywki w poszczególnych tytułach wchodzących w skład Kollection, lecz jest zauważalny nawet podczas poruszania się po interfejsie menu.