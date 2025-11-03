Zaloguj się lub Zarejestruj

Recenzenci chwalą, gracze krytykują. Mortal Kombat: Legacy Kollection pod ostrzałem

Patrycja Pietrowska
2025/11/03 08:15
0
0

Steam pełen negatywnych opinii.

Zestaw klasycznych gier walki, Mortal Kombat: Legacy Kollection, opracowany przez studio Digital Eclipse, trafił na rynek, zdobywając przychylne oceny ze strony recenzentów. Mimo wstępnego entuzjazmu, reakcja społeczności graczy była diametralnie inna w porównaniu do opinii krytyków. Na platformie Steam, kompilacja spotkała się z ostrą krytyką, co przełożyło się na „mieszany” odbiór.

Mortal Kombat: Legacy Kollection
Mortal Kombat: Legacy Kollection

Input lag i problemy z trybem sieciowym psują odbiór Mortal Kombat: Legacy Kollection

Obecnie Mortal Kombat: Legacy Kollection ma zaledwie 45% pozytywnych recenzji z ponad 500 wystawionych opinii. Głównym i najbardziej powszechnym zarzutem zgłaszanym przez użytkowników jest input lag. Ten problem nie ogranicza się jedynie do rozgrywki w poszczególnych tytułach wchodzących w skład Kollection, lecz jest zauważalny nawet podczas poruszania się po interfejsie menu.

Dodatkowo element gry sieciowej również budzi poważne zastrzeżenia. Gracze narzekają na znaczący brak kluczowych funkcjonalności w trybie wieloosobowym. Użytkownicy nie mają możliwości bezpośredniego wyzwania znajomych, ani tworzenia własnych lobby. Ponadto mają pojawiać się usterki dźwięki w sesjach online, a rollback netcode ma właściwie nie działać. W odpowiedzi na liczne skargi dotyczące ograniczonych możliwości gry wieloosobowej, studio Digital Eclipse potwierdziło, że pracuje nad nowym systemem, który został roboczo nazwany Online Arcade.

GramTV przedstawia:

Mortal Kombat: Legacy Kollection otrzymało też już pierwszy hotfix. Studio poinformowało, że pomimo iż jest to tylko wstępny, niewielki update, już w najbliższych dniach planuje wprowadzenie kolejnej aktualizacji, która ma zawierać bardziej obszerne i gruntowne poprawki. W ramach tego pierwszego hotfixa, który został udostępniony na platformie Steam, skoncentrowano się między innymi na rozwiązaniu problemów związanych z dźwiękiem.

Mortal Kombat Legacy Kollection zadebiutowało 30 października 2025 roku. Kolekcja trafiła na Xboxy Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 oraz PC.

Źródło:https://www.thegamer.com/mortal-kombat-mk-mortal-kombat-legacy-kollection-patch-updates-negative-reviews/

News
Steam
oceny
Mortal Kombat
bijatyka
opinie
Bijatyki
problemy techniczne
Digital Eclipse
problemy
Mortal Kombat: Legacy Kollection
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

