Reboot kultowego, erotycznego thrillera ma sprzeciwić się poprawności politycznej. Scenarzysta: "nie wierzę w woke"

Jak informowaliśmy wcześniej, powstaje nowa wersja Nagiego instynktu. Projekt powstaje przy finansowym wsparciu Amazona. Joe Eszterhas, kontrowersyjny scenarzysta, powraca do swojej najbardziej rozpoznawalnej historii. 80-letni twórca podpisał właśnie wart 4 miliony dolarów kontrakt na napisanie scenariusza do rebootu thrillera z 1992 roku. Jak sam zapowiada – będzie to film z elementami „demonicznymi”, opowiadający o seryjnych mordercach i naśladowcach, a wszystko to w zdecydowanie „antywoke’owej” oprawie.

Nagi instynkt – scenarzysta opowiada o pomyśle na reboot

W rozmowie z portalem The Wrap Eszterhas zdradził pierwsze szczegóły projektu. Akcja nowej wersji rozpocznie się w 2025 roku, a kluczową rolę odegra ponownie Catherine Tramell – legendarna femme fatale grana niegdyś przez Sharon Stone. Eszterhas przyznaje, że chce zaprosić aktorkę do współpracy, ale nie przewiduje dla niej głównej roli. Scenarzysta ujawnia: