Ten projekt reżysera Szóstego zmysłu zapowiada się jako coś zupełnie nieprzewidywalnego

Jakub Piwoński
2025/10/14 11:50
M. Night Shyamalan nakręci serial o popularnej zabawce.

M. Night Shyamalan najwyraźniej nie próżnuje. Twórca takich filmów jak Szósty zmysł, Split czy Old właśnie zapowiedział kolejny projekt – tym razem serial aktorski zatytułowany Magic 8 Ball, oparty na słynnej zabawce do wróżenia. Brzmi absurdalnie? Być może. Ale jeśli ktoś potrafi zamienić niewinną kulę z odpowiedziami w psychologiczny thriller, to właśnie Shyamalan.

M. Night Shyamalan z nowym, serialowym projektem

Reżyser ogłosił projekt na Instagramie, publikując zdjęcie okładki scenariusza z podpisem: „Pracuję nad tym od kilku lat… Kto się zapisuje?”. Scenariusz napisał Brad Falchuk, współtwórca m.in. American Horror Story.

Serial powstaje we współpracy z firmą Mattel, która po sukcesie Barbie konsekwentnie rozwija swoje filmowe uniwersum. Pośród zapowiedzianych produkcji są m.in. Hot Wheels Johna M. Chu, Polly Pocket, Barney, Bob Budowniczy, Tomek i przyjaciele czy UNO. Przypomnijmy, że Magic 8 Ball to klasyczna zabawka do wróżenia, przypominająca bilardową ósemkę, która po potrząśnięciu udziela losowych odpowiedzi na pytania typu tak/nie. Cała jej magia polega na prostocie i nieprzewidywalności — odpowiedzi bywają równie zabawne, co zaskakujące.

Shyamalan zdążył już udowodnić, że dobrze czuje się także w telewizji – wcześniej wyreżyserował m.in. Wayward Pines oraz Servant dla Apple TV+, który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Co ciekawe, Magic 8 Ball to nie jedyny projekt, nad którym obecnie pracuje reżyser. W przyszłym roku do kin trafi jego film Remain z Jake’em Gyllenhaalem i Phoebe Dynevor, napisany wspólnie z Nicolasem Sparksem. Premiera planowana jest na październik 2026 roku.

Tagi:

Popkultura
serial
thriller
M. Night Shyamalan
Magic 8 Ball
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


