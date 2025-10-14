Ten projekt reżysera Szóstego zmysłu zapowiada się jako coś zupełnie nieprzewidywalnego

M. Night Shyamalan najwyraźniej nie próżnuje. Twórca takich filmów jak Szósty zmysł, Split czy Old właśnie zapowiedział kolejny projekt – tym razem serial aktorski zatytułowany Magic 8 Ball, oparty na słynnej zabawce do wróżenia. Brzmi absurdalnie? Być może. Ale jeśli ktoś potrafi zamienić niewinną kulę z odpowiedziami w psychologiczny thriller, to właśnie Shyamalan.

M. Night Shyamalan z nowym, serialowym projektem

Reżyser ogłosił projekt na Instagramie, publikując zdjęcie okładki scenariusza z podpisem: „Pracuję nad tym od kilku lat… Kto się zapisuje?”. Scenariusz napisał Brad Falchuk, współtwórca m.in. American Horror Story.