Zaloguj się lub Zarejestruj

Chris Hemsworth, Halle Berry i Mark Ruffalo w nowym thrillerze. Jest pierwszy zwiastun

Jakub Piwoński
2025/10/24 10:10
1
0

Crime 101 – tak brzmi tytuł filmu. O czym opowiada?

Amazon/MGM Studios zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Crime 101 w reżyserii Barta Laytona, twórcy Zwierzęta Ameryki i dokumentu W cudzej skórze. W obsadzie znalazły się prawdziwe gwiazdy: Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan i Monica Barbaro. Film trafi do kin 13 lutego 2026 roku.

Crime 101
Crime 101

Crime 101 – zobacz zwiastun nowego thrillera

Crime 101 to adaptacja opowiadania Dona Winslowa o tym samym tytule. Historia skupia się na serii kradzieży biżuterii wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, które policja wiąże z kolumbijskimi kartelami. Jednak detektyw Lou Lubesnick (Ruffalo) podejrzewa, że za wszystkim stoi jeden człowiek – zawodowy złodziej (Hemsworth), który planuje ostatni skok, zanim odejdzie z przestępczego świata.

Film ma mieć klimat klasycznej Gorączki Michaela Manna, z mocnym akcentem na relację pomiędzy złodziejem i ścigającym go detektywem. Zwiastun już teraz wzbudza duże emocje — i nie tylko ze względu na gwiazdorską obsadę. Halle Berry zachwyca młodzieńczym wyglądem, Barry Keoghan po raz kolejny wciela się w niepokojącego outsidera, a Mark Ruffalo wraca do roli gliniarza, w której czuje się jak ryba w wodzie. Z kolei Chris Hemsworth, po chwalonej roli w Furiosie, tym razem wygląda na nieco bardziej stonowanego bohatera.

GramTV przedstawia:

Choć niektórzy widzowie zarzucają zwiastunowi nieco generyczny ton, Layton znany jest z umiejętności łączenia gatunkowego kina z głębszym portretem psychologicznym. Po siedmiu latach przerwy od reżyserii, powraca więc z projektem, który może stać się jednym z najgłośniejszych thrillerów 2026 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/23/crime-101-trailer

Tagi:

Popkultura
zwiastun
thriller
Chris Hemsworth
Mark Ruffalo
Halle Berry
Crime 101
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Yarod
Gramowicz
Dzisiaj 10:58

No nie wiem jak to wyjdzie. Wielu Twórców odwoływało sie do Gorączki (nie lubię tego tytułu wolę orginalny Heat), potem wychodziło jak wychodziło. Mann zrobil tam w zasadzie wszystko dobrze: świetnie dobranych aktorów, dopracowana historia, mega podejście do detali, umiejetnie budowane napięcie etc. No i słynna rozmowa pomiędzy dwoma bohaterami, które chyba nie widziałem potem nigdzie indziej




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112