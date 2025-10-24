Chris Hemsworth, Halle Berry i Mark Ruffalo w nowym thrillerze. Jest pierwszy zwiastun

Amazon/MGM Studios zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Crime 101 w reżyserii Barta Laytona, twórcy Zwierzęta Ameryki i dokumentu W cudzej skórze. W obsadzie znalazły się prawdziwe gwiazdy: Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan i Monica Barbaro. Film trafi do kin 13 lutego 2026 roku.

Crime 101 – zobacz zwiastun nowego thrillera

Crime 101 to adaptacja opowiadania Dona Winslowa o tym samym tytule. Historia skupia się na serii kradzieży biżuterii wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, które policja wiąże z kolumbijskimi kartelami. Jednak detektyw Lou Lubesnick (Ruffalo) podejrzewa, że za wszystkim stoi jeden człowiek – zawodowy złodziej (Hemsworth), który planuje ostatni skok, zanim odejdzie z przestępczego świata.