Reboot Buffy zaskoczy fanów. Kultowy serial wraca… pod zupełnie nowym tytułem

Ta zmiana jest uzasadniona, bo choć serial kontunuuje wątki, ma też zaproponować coś nowego.

Powrót Buffy to jedna z najbardziej wyczekiwanych reaktywacji ostatnich lat. Fani muszą jednak przygotować się na poważną zmianę. Wznowienie kultowego serialu nie tylko wprowadzi nową pogromczynię i świeżą obsadę, lecz także otrzyma zupełnie nowy tytuł. Produkcja ma nazywać się Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale – i to decyzja, która już teraz budzi emocje.

Buffy: Postrach wampirów – reboot z nowym tytułem

Po 23 latach od zakończenia oryginału Sarah Michelle Gellar oficjalnie wraca jako Buffy Summers. Hulu zamówiło odcinek pilotażowy, za kamerą stanęła Chloé Zhao (jej film Hamnet jest doceniany w sezonie nagród), a scenariusz przygotowały Lilla i Nora Zuckerman (znane z Poker Face). Obok Buffy pojawi się nowa pogromczyni – Nova, grana przez Ryan Kierę Armstrong. Mimo to twórcy wyraźnie podkreślają: to nie reboot w klasycznym sensie.