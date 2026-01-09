Zaloguj się lub Zarejestruj

Reboot Buffy zaskoczy fanów. Kultowy serial wraca… pod zupełnie nowym tytułem

Jakub Piwoński
2026/01/09 10:30
1
0

Ta zmiana jest uzasadniona, bo choć serial kontunuuje wątki, ma też zaproponować coś nowego.

Powrót Buffy to jedna z najbardziej wyczekiwanych reaktywacji ostatnich lat. Fani muszą jednak przygotować się na poważną zmianę. Wznowienie kultowego serialu nie tylko wprowadzi nową pogromczynię i świeżą obsadę, lecz także otrzyma zupełnie nowy tytuł. Produkcja ma nazywać się Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale – i to decyzja, która już teraz budzi emocje.

Buffy: Postrach wampirów
Buffy: Postrach wampirów

Buffy: Postrach wampirów – reboot z nowym tytułem

Po 23 latach od zakończenia oryginału Sarah Michelle Gellar oficjalnie wraca jako Buffy Summers. Hulu zamówiło odcinek pilotażowy, za kamerą stanęła Chloé Zhao (jej film Hamnet jest doceniany w sezonie nagród), a scenariusz przygotowały Lilla i Nora Zuckerman (znane z Poker Face). Obok Buffy pojawi się nowa pogromczyni – Nova, grana przez Ryan Kierę Armstrong. Mimo to twórcy wyraźnie podkreślają: to nie reboot w klasycznym sensie.

GramTV przedstawia:

W podcaście Shut Up Evan Gellar wyjaśniła, że zmiana tytułu była kluczowa. – To nie jest sequel ani reboot. To kontynuacja. To Buffy, ale też coś innego – tłumaczy aktorka. Podtytuł New Sunnydale ma sygnalizować widzom, że seria otwiera nowy rozdział i nie zamierza jedynie odtwarzać dawnych schematów. W tym wypadku mamy więc do czynienia z tym, co we współczesnej nomenklaturze filmowej nazywamy requelem, czyli połączeniem rebootu z sequelem.

Na razie los serialu nie jest przesądzony – pilot powstał, ale Hulu nie zamówiło jeszcze pełnego sezonu. Gellar zapewnia jednak, że projekt ujrzy światło dzienne tylko wtedy, gdy będzie „absolutnie idealny”. I właśnie dlatego, choć zmiana tytułu jest sensacyjna, może okazać się najlepszą decyzją dla przyszłości Buffy.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/buffy-the-vampire-slayer-revivals-new-title-explained-by-sarah-michelle-gellar-why-its-taking-so-long/

Tagi:

Popkultura
Hulu
Chloé Zhao
Buffy postrach wampirów
Sarah Michelle Gellar
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 12:09

Bardzo podoba mi się nova pogromczyni ​Nova. Stara pogromczyni powinna się nazywać Stara.

Nova i Stara... 

juhuuuu....




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112