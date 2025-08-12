Buffy wraca. Zobacz pierwsze zdjęcia z rebootu kultowego serialu o pogromczyni wampirów

Aktorka wraca do roli, która ukształtowała jej karierę.

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu nowej odsłony kultowego serialu Buffy: Postrach wampirów. Sarah Michelle Gellar, ikoniczna odtwórczyni roli Buffy, powróci na ekran. Produkcja już ruszyła. Buffy: Postrach wampirów – pierwsze zdjęcia z planu rebootu Mamy jednak smutną wiadomość dla fanów tej serii. Geller powróci, ale tym razem w drugoplanowej roli. Historia skupi się na nowej pogromczyni, w którą wcieli się 16-letnia Ryan Kiera Armstrong, znana m.in. z Podpalaczki, Ani, nie Annie oraz serialu Załoga rozbitków ze świata Gwiezdnych wojen.

Nowa bohaterka ma być introwertyczną licealistką, która niespodziewanie staje przed zadaniem walki z siłami ciemności. Gellar przyznała, że już po przesłuchaniu Armstrong była pewna jej angażu: – „Taka emocjonalna inteligencja i talent w tak młodym wieku to rzadkość. Poza tym jej uśmiech potrafi rozświetlić nawet najciemniejsze pomieszczenie” – powiedziała aktorka.

Przypomnijmy, że serial Buffy: Postrach wampirów stał się jednym z największych fenomenów telewizji lat 90., łącząc wciągającą fabułę, charyzmatycznych bohaterów i kultowe dialogi z przełamywaniem schematów gatunku fantasy. Scenariuszem rebootu zajmują się siostry Nora i Lilla Zuckerman (Poker Face, W garniturach, Fringe: Na granicy światów), a za reżyserię odpowiada zdobywczyni Oscara Chloé Zhao (Nomadland). A tak wygląda Gellar powracająca do roli, która ukształtowała jej karierę. Wczytywanie ramki mediów.

