S.T.A.L.K.E.R. 2 na PS5 już 50 zł taniej

Pomimo wielokrotnego przekładania premiery, wojny w Ukrainie i innych problemów udało się. 20 listopada 2024 roku S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla ujrzał światło dzienne.

Nie obyło się przy tym bez zgrzytów. Te zmusiły GSC Game World do łatania wyczekiwanej przez fanów postapo produkcji.

S.T.A.L.K.E.R. 2 na PS5 w promocyjnej cenie

Dziś S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla jest już w stanie o wiele lepszym niż na premierę, a poprawie uległ m.in. system A-Life 2.0. Dodatkowo gra otrzymała wersję na konsolę PlayStation 5, którą teraz w Media Markt kupimy 50 zł taniej, tj. za 169,99 zł. Wydanie to charakteryzuje się wsparciem dla adaptacyjnych spustów i haptycznych wibracji, celowaniem żyroskopowym czy też wykorzystaniem głośnika, paska świetlnego i gestów na dotykowym panelu pada.