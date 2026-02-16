Zaloguj się lub Zarejestruj

S.T.A.L.K.E.R. 2 na PS5 już 50 zł taniej

Maciej Petryszyn
2026/02/16 13:30
Pomimo wielokrotnego przekładania premiery, wojny w Ukrainie i innych problemów udało się. 20 listopada 2024 roku S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla ujrzał światło dzienne.

Nie obyło się przy tym bez zgrzytów. Te zmusiły GSC Game World do łatania wyczekiwanej przez fanów postapo produkcji.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla

S.T.A.L.K.E.R. 2 na PS5 w promocyjnej cenie

Dziś S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla jest już w stanie o wiele lepszym niż na premierę, a poprawie uległ m.in. system A-Life 2.0. Dodatkowo gra otrzymała wersję na konsolę PlayStation 5, którą teraz w Media Markt kupimy 50 zł taniej, tj. za 169,99 zł. Wydanie to charakteryzuje się wsparciem dla adaptacyjnych spustów i haptycznych wibracji, celowaniem żyroskopowym czy też wykorzystaniem głośnika, paska świetlnego i gestów na dotykowym panelu pada.

Wielokrotnie nagradzana seria na komputery osobiste, którą pokochały miliony graczy, debiutuje na konsolach nowej generacji dzięki grze S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla. Poznaj wyjątkową mieszankę strzelanki z perspektywy pierwszej osoby, symulatora przeżycia oraz horroru.

Czarnobylska Strefa Wykluczenia to wyjątkowe, niebezpieczne i ciągle zmieniające się środowisko. Obiecuje wiele – artefakty o niewiarygodnej wartości mogą być Twoje, jeśli tylko odważysz się po nie sięgnąć. Z drugiej strony cena, którą może Ci przyjść zapłacić, to Twoje własne życie.

Na zbadanie czeka jeden z największych otwartych światów w historii gier wideo, pełen promieniowania, mutantów i anomalii. Wszystkie dokonane wybory nie tylko kształtują wyjątkową epicką historię, ale wpływają też na samą przyszłość. Miej świadomość tego, co widzisz, robisz i planujesz — to od Ciebie zależy, czy odnajdziesz drogę przez Zonę, czy przepadniesz bez echa.

GramTV przedstawia:

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

