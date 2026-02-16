Zaloguj się lub Zarejestruj

Alan Wake 2 Deluxe Edition taniej na PS5. Pudełko za 142,89 zł w Empiku

Mikołaj Berlik
2026/02/16 19:15
Rozszerzone wydanie thrillera Remedy w dobrej cenie.

W sklepie internetowym Empik.com pojawiła się atrakcyjna oferta na Alan Wake 2 w wersji Deluxe Edition. Rozszerzone wydanie docenionej gry studia Remedy Entertainment, zawierające dodatki fabularne, dostępne jest w fizycznej wersji na konsolę Sony PlayStation 5 w cenie 142,89 zł.

Alan Wake 2
Alan Wake 2

Alan Wake 2 Deluxe Edition – oferta w Empiku

Promocja dotyczy pudełkowego wydania Deluxe Edition, które poza podstawową wersją gry zawiera także fabularne rozszerzenia rozwijające historię Alana Wake’a i Sagi AndersonAlan Wake 2 to narracyjny survival horror z silnym naciskiem na klimat, historię i psychologiczną grozę. Produkcja Remedy Entertainment zebrała bardzo dobre recenzje – dodatki również cieszą się pozytywną opinią.

Alan Wake 2: zwycięzca nagrody dla gry roku Time; nagrody dla gry roku Washington Post; nagrody The Game Awards za najlepszą reżyserię gry, fabułę i najlepsze kierownictwo; oraz nagrody Golden Joystick's Critics' Choice Award.

Szereg rytualnych morderstw zagraża Bright Falls, małomiasteczkowej społeczności otoczonej dziką przyrodą Wybrzeża Północno-Zachodniego. Saga Anderson, wybitna agentka FBI z renomą osoby rozwiązującej niemożliwe sprawy, przybywa, by zbadać okoliczności serii zabójstw. Śledztwo Anderson zmienia się w koszmar, gdy odkrywa strony opowieści grozy, która zaczyna ziszczać się na jej oczach.

Alan Wake, zagubiony pisarz uwięziony w koszmarze wykraczającym poza granice naszego świata, tworzy mroczną opowieść, usiłując ukształtować rzeczywistość i wyrwać się ze swojego więzienia. Wbrew czającej się grozie Wake stara się zachować zdrowy rozsądek i pokonać diabła w jego własnej grze.

Promocja może mieć charakter czasowy lub obowiązywać do wyczerpania zapasów.

promocja
Remedy Entertainment
Alan Wake
remedy
Alan Wake 2
promocje
przygodowa gra akcji
Mikołaj Berlik
