Alan Wake 2 Deluxe Edition taniej na PS5. Pudełko za 142,89 zł w Empiku

Promocja dotyczy pudełkowego wydania Deluxe Edition, które poza podstawową wersją gry zawiera także fabularne rozszerzenia rozwijające historię Alana Wake’a i Sagi AndersonAlan Wake 2 to narracyjny survival horror z silnym naciskiem na klimat, historię i psychologiczną grozę. Produkcja Remedy Entertainment zebrała bardzo dobre recenzje – dodatki również cieszą się pozytywną opinią.
Alan Wake 2: zwycięzca nagrody dla gry roku Time; nagrody dla gry roku Washington Post; nagrody The Game Awards za najlepszą reżyserię gry, fabułę i najlepsze kierownictwo; oraz nagrody Golden Joystick's Critics' Choice Award.
Szereg rytualnych morderstw zagraża Bright Falls, małomiasteczkowej społeczności otoczonej dziką przyrodą Wybrzeża Północno-Zachodniego. Saga Anderson, wybitna agentka FBI z renomą osoby rozwiązującej niemożliwe sprawy, przybywa, by zbadać okoliczności serii zabójstw. Śledztwo Anderson zmienia się w koszmar, gdy odkrywa strony opowieści grozy, która zaczyna ziszczać się na jej oczach.
Alan Wake, zagubiony pisarz uwięziony w koszmarze wykraczającym poza granice naszego świata, tworzy mroczną opowieść, usiłując ukształtować rzeczywistość i wyrwać się ze swojego więzienia. Wbrew czającej się grozie Wake stara się zachować zdrowy rozsądek i pokonać diabła w jego własnej grze.
