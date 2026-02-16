Alan Wake 2 Deluxe Edition taniej na PS5. Pudełko za 142,89 zł w Empiku

Alan Wake 2: zwycięzca nagrody dla gry roku Time; nagrody dla gry roku Washington Post; nagrody The Game Awards za najlepszą reżyserię gry, fabułę i najlepsze kierownictwo; oraz nagrody Golden Joystick's Critics' Choice Award.

Szereg rytualnych morderstw zagraża Bright Falls, małomiasteczkowej społeczności otoczonej dziką przyrodą Wybrzeża Północno-Zachodniego. Saga Anderson, wybitna agentka FBI z renomą osoby rozwiązującej niemożliwe sprawy, przybywa, by zbadać okoliczności serii zabójstw. Śledztwo Anderson zmienia się w koszmar, gdy odkrywa strony opowieści grozy, która zaczyna ziszczać się na jej oczach.

Alan Wake, zagubiony pisarz uwięziony w koszmarze wykraczającym poza granice naszego świata, tworzy mroczną opowieść, usiłując ukształtować rzeczywistość i wyrwać się ze swojego więzienia. Wbrew czającej się grozie Wake stara się zachować zdrowy rozsądek i pokonać diabła w jego własnej grze.