Po 3 latach w Hogwarts Legacy znaleziono easter egg z filmu Harry Potter

Podobieństwo jest rzeczywiście uderzające.

Fani Hogwarts Legacy ponownie udowodnili, że magiczny świat nadal skrywa pewne tajemnice. Choć od premiery minęły już trzy lata, fani natrafili na kolejny sekret pochodzący z serii o Harrym Potterze. Tym razem to subtelne nawiązanie do filmu Harry Potter i Książę Półkrwi, którego wcześniej wielu graczy mogło pominąć. Hogwarts Legacy – easter egg z filmu Harry Potter i Książę Półkrwi odnaleziony w grze Kiedy Hogwarts Legacy zadebiutowało w 2023 roku, produkcja zachwyciła fanów niezwykle wiernie odwzorowanym Hogwartem i jego okolicami. Akcja gry toczy się na długo przed wydarzeniami znanymi z książek i filmów, jednak twórcy zasiali w świecie mnóstwo odniesień i ukrytych smaczków. Jak się okazuje, nawet po kilku latach społeczność wciąż natrafia na nowe odkrycia.

Jedno z nich pojawiło się niedawno na forum Reddit poświęconym grze. Gracz zauważył klif niemal identyczny z tym, który pojawił się w szóstej części filmowej sagi o młodym czarodzieju. To właśnie tam Harry i Dumbledore odnaleźli jeden z horkruksów Voldemorta. W Hogwarts Legacy miejsce to nie skrywa jednak żadnej lokacji, przez co nie można do niego wejść, ale podobieństwo jest na tyle wyraźne, że trudno uznać je za przypadek. Odkrycie szybko zdobyło ogromną popularność wśród fanów. Foto: Reddit/Matthew_Burke_09 Znaleziskiem pochwalił się gracz o nicku Matthew_Burke_09. W komentarzu napisał, że klif nie tylko przypomina ten z filmu, ale również ma podobny otwór, w którym znajduje się jaskinia. Inni gracze stwierdzili, że chociaż mają spędzonych w grze setki godzin, to nigdy nie odnaleźli tego easter egga. W tej grze jest mnóstwo świetnych easter eggów z książek, filmów, a nawet wcześniejszych gier. Uwielbiam to – napisał TorandoSlayer. Uwielbiam projekt świata tej gry. Szkoda tylko, że fabuła nie była równie dobra – dodał artfrche.

Osoby chcące odnaleźć ten sekret powinny udać się na skrajnie południową część mapy. Lokalizacja nie należy do łatwych do znalezienia podczas zwykłej eksploracji, jednak krążący w sieci zrzut ekranu dokładnie wskazuje położenie charakterystycznego klifu. Foto: Reddit/Matthew_Burke_09 Z pewnością ktoś natrafił na to miejsce już wcześniej, biorąc pod uwagę, że Hogwarts Legacy przyciągnęło dziesiątki milionów graczy. Jednocześnie trudno zaprzeczyć, że najbardziej oddani fani wciąż aktywni w społeczności gry należą do najbardziej dociekliwych. Skoro nawet oni odkryli ten szczegół dopiero teraz, wielu graczy prawdopodobnie nigdy go nie zauważyło.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.