Reanimal z wersją demo. Przetestujcie nowy horror twórców Little Nightmares

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć pierwsze 13 minut rozgrywki z Reanimal, czyli nowego horroru od twórców Little Nightmares I i II. Od premiery dzieli nas jeszcze kilka miesięcy, ale część graczy już teraz może sprawdzić, czy warto czekać na wspomniany tytuł. Nadchodząca produkcja Tarsier Studios doczekała się bowiem wersji demo.

Wersja demo Reanimal dostępna na Steam

Wersja demonstracyjna Reanimal została udostępniona na Steam w ramach październikowego Steam Next Fest, które oficjalnie rozpocznie się dziś o 19:00 czasu polskiego. Wydawca – firma THQ Nordic – opublikowała również krótki zwiastun, który informuje o możliwości przetestowania nowej produkcji Tarsier Studios. Wspomniany trailer znajdziecie na dole wiadomości.