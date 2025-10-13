Zaloguj się lub Zarejestruj

Reanimal z wersją demo. Przetestujcie nowy horror twórców Little Nightmares

Mikołaj Ciesielski
2025/10/13 16:50
0
0

Dobre wieści dla wszystkich graczy czekających na premierę nowej produkcji Tarsier Studios.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć pierwsze 13 minut rozgrywki z Reanimal, czyli nowego horroru od twórców Little Nightmares I i II. Od premiery dzieli nas jeszcze kilka miesięcy, ale część graczy już teraz może sprawdzić, czy warto czekać na wspomniany tytuł. Nadchodząca produkcja Tarsier Studios doczekała się bowiem wersji demo.

Reanimal
Reanimal

Wersja demo Reanimal dostępna na Steam

Wersja demonstracyjna Reanimal została udostępniona na Steam w ramach październikowego Steam Next Fest, które oficjalnie rozpocznie się dziś o 19:00 czasu polskiego. Wydawca – firma THQ Nordic – opublikowała również krótki zwiastun, który informuje o możliwości przetestowania nowej produkcji Tarsier Studios. Wspomniany trailer znajdziecie na dole wiadomości.

Twórcy Little Nightmares I i II powracają, by zabrać was w mroczniejszą i bardziej przerażającą podróż niż kiedykolwiek. W tym przygodowym horrorze brat i siostra muszą przejść przez piekło, by uratować zaginionych przyjaciół i uciec z wyspy, która była ich domem – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Reanimal zmierza nie tylko na komputery osobiste, ale także na konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja Tarsier Studios ma zadebiutować na wymienionych platformach w I. kwartale 2026 roku. Dokładna data premiery gry nie jest jednak jeszcze znana.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/10/reanimal-demo-for-pc-now-available

Tagi:

News
PC
Steam
demo
wersja demo
horror
THQ Nordic
kooperacja
wersja demonstracyjna
Tarsier Studios
gra przygodowa
Steam Next Fest
Reanimal
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
