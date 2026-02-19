Reanimal podbija serca graczy, lecz pojawia się jeden zarzut. Pochwały mieszają się z rozczarowaniem długością

Reanimal to jedna z tych gier, które wyróżniają się na tle współczesnego rynku zdominowanego przez długie produkcje lub tytuły live service. Nowy projekt studia Tarsier oferuje mroczną i niepokojącą atmosferę. Szacowany czas przejścia wynosi około sześciu godzin, co dla części graczy okazało się odświeżającą odmianą po wielotygodniowych sesjach z rozbudowanymi tytułami. Nie wszyscy mają jednak takie podejście.
Reanimal zachwyca klimatem, ale kończy się zbyt szybko. Gracze chwalą grę i jednocześnie narzekają na długość
Produkcja spotkała się z pozytywnym przyjęciem, jednak równolegle pojawiły się liczne komentarze dotyczące jej długości. W społeczności graczy można znaleźć opinie podkreślające wysoką jakość gry, ale jednocześnie wskazujące na niedosyt związany z krótkim czasem zabawy. W dyskusjach na forach oraz w recenzjach użytkowników pojawiają się głosy osób, które ukończyły tytuł nawet dwukrotnie w ciągu kilku godzin i uznały, że pełna cena nie odpowiada oferowanej zawartości.
Podobne uwagi widoczne są także w ocenach na Steamie, gdzie część graczy określa produkcję jako udaną, lecz zbyt krótką jak na koszt zakupu. Niektórzy komentujący sugerują nawet, że zapowiedziane epizody DLC powinny zostać udostępnione bez dodatkowych opłat, co miałoby zrekompensować ograniczoną długość podstawowej kampanii.
GramTV przedstawia:
Z drugiej strony krótszy czas rozgrywki nie jest zaskoczeniem dla osób znających wcześniejsze projekty Tarsier. Produkcje studia, w tym obie części Little Nightmares, również należały do bardziej kompaktowych doświadczeń, oferując kilka godzin zabawy. Reanimal wpisuje się w tę tradycję, utrzymując podobną skalę narracji i struktury rozgrywki.
Źródłem kontrowersji wydaje się więc przede wszystkim cena. Reanimal jest najdroższą grą w dorobku studia, co może wpływać na oczekiwania odbiorców dotyczące objętości zawartości. Mimo zbliżonego czasu przejścia do poprzednich tytułów Tarsier, wyższy koszt sprawił, że część graczy spodziewała się bardziej rozbudowanej przygody.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!