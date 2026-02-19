Reanimal podbija serca graczy, lecz pojawia się jeden zarzut. Pochwały mieszają się z rozczarowaniem długością

Reanimal to jedna z tych gier, które wyróżniają się na tle współczesnego rynku zdominowanego przez długie produkcje lub tytuły live service. Nowy projekt studia Tarsier oferuje mroczną i niepokojącą atmosferę. Szacowany czas przejścia wynosi około sześciu godzin, co dla części graczy okazało się odświeżającą odmianą po wielotygodniowych sesjach z rozbudowanymi tytułami. Nie wszyscy mają jednak takie podejście.

Reanimal zachwyca klimatem, ale kończy się zbyt szybko. Gracze chwalą grę i jednocześnie narzekają na długość

Produkcja spotkała się z pozytywnym przyjęciem, jednak równolegle pojawiły się liczne komentarze dotyczące jej długości. W społeczności graczy można znaleźć opinie podkreślające wysoką jakość gry, ale jednocześnie wskazujące na niedosyt związany z krótkim czasem zabawy. W dyskusjach na forach oraz w recenzjach użytkowników pojawiają się głosy osób, które ukończyły tytuł nawet dwukrotnie w ciągu kilku godzin i uznały, że pełna cena nie odpowiada oferowanej zawartości.