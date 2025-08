REANIMAL w nowym zwiastunie. Mroczna przygodówka od twórców Little Nightmares z terminem premiery

Twórcy Little Nightmares & Little Nightmares II powracają, by zabrać was w jeszcze bardziej przerażającą podróż. W tej grze kooperacyjnej z gatunku przygodowego horroru zagracie jako brat i siostra, którzy muszą przejść przez piekło, by uratować zaginionych przyjaciół. Eksplorując otoczenie pieszo i łódką, wykorzystajcie swoją inteligencję i współpracujcie, aby przeżyć i uciec z piekielnej wyspy oraz od prześladującej was mrocznej tajemnicy.

W tej niepokojącej opowieści kładącej nacisk na napięcie i gęstą atmosferę towarzyszyć będziecie dwójce sierot rozpaczliwie poszukujących nadziei i wybawienia w opłakanej sytuacji – czytamy w opisie gry.