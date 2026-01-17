Zaloguj się lub Zarejestruj

Reanimal otrzyma Friend Pass, ale niekoniecznie na premierę

Mikołaj Berlik
2026/01/17 08:30
0
0

Tarsier Studios potwierdza funkcję kooperacji, choć bez gwarancji dostępności w dniu debiutu.

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań dotyczących Reanimal było wsparcie dla Friend Passa. Studio Tarsier potwierdziło, że taka funkcja faktycznie powstaje, choć jej dostępność w dniu premiery nie jest przesądzona.

Reanimal
Reanimal

Reanimal – Friend Pass i kooperacja

W krótkim wpisie w mediach społecznościowych twórcy poinformowali, że pracują nad Friend Passem i w najbliższych tygodniach ujawnią więcej szczegółów. Jednocześnie, na oficjalnym Discordzie studia zaznaczono, że nie ma gwarancji, iż funkcja będzie dostępna od pierwszego dnia. Zespół podkreśla jednak, że dokłada wszelkich starań, by udostępnić ją „tak szybko, jak to możliwe”.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Friend Pass pozwala zaprosić drugą osobę do wspólnej rozgrywki nawet wtedy, gdy nie posiada ona własnej kopii gry. Rozwiązanie to znane jest m.in. z It Takes Two czy Split Fiction. W przypadku Reanimal brak Friend Passa na start nie będzie jednak dużym problemem – tytuł zaprojektowano również z myślą o rozgrywce solo.

Reanimal zadebiutuje 13 lutego na PS5, Xbox Series X|S, PC oraz Nintendo Switch 2. Gra osiągnęła już status „gold”, a na nowej konsoli Nintendo dostępne jest demo. Produkcja wspiera także lokalny tryb kooperacji, co czyni ją szczególnie atrakcyjną dla użytkowników Switcha 2.

Źródło:https://gamingbolt.com/reanimal-is-getting-a-friend-pass-but-its-not-guaranteed-for-launch

Tagi:

News
PC
platformówka
Tarsier Studios
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Reanimal
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112