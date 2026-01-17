Reanimal otrzyma Friend Pass, ale niekoniecznie na premierę

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań dotyczących Reanimal było wsparcie dla Friend Passa. Studio Tarsier potwierdziło, że taka funkcja faktycznie powstaje, choć jej dostępność w dniu premiery nie jest przesądzona.

Reanimal – Friend Pass i kooperacja

W krótkim wpisie w mediach społecznościowych twórcy poinformowali, że pracują nad Friend Passem i w najbliższych tygodniach ujawnią więcej szczegółów. Jednocześnie, na oficjalnym Discordzie studia zaznaczono, że nie ma gwarancji, iż funkcja będzie dostępna od pierwszego dnia. Zespół podkreśla jednak, że dokłada wszelkich starań, by udostępnić ją „tak szybko, jak to możliwe”.

Wczytywanie ramki mediów.