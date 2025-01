Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Następny prezent już za tydzień

To już koniec świąteczno-noworocznego rozdawania gier przez Epic Games Store. Ostatnim prezentem jest wieloosobowa drugowojenny strzelanka Hell Let Loose. Produkcja studia Team17 została wydana w lipcu 2021 roku, zaskarbiając sobie sympatię graczy. Obecnie na Steam bawi się przy tym tytule codziennie około 10 tysięcy graczy. Tym samym twórcy mogą liczyć, że już wkrótce przybędzie sporo nowych osób, tym razem na kolejnej platformie. Szczegóły odebrania darmowej gry znajdziecie poniżej.

Walcz podczas najważniejszych bitew na froncie zachodnim (Carentan, Omaha Beach, Foy i nie tylko). To zupełnie nowa skala działań bojowych – niszczycielskie czołgi panują na polu bitwy, linie zaopatrzeniowe muszą wciąż zaopatrywać walczących, a ty jesteś trybikiem potężnej machiny wojennej. Hell Let Loose wrzuca cię w sam środek wojennego chaosu wraz ze świetnie przemyślanymi pojazdami, którymi możesz sterować. Linia frontu wciąż się zmienia, a przebiegiem bitwy rządzą zasady kładące szczególny nacisk na jednostki. Co najmniej 9 przewijalnych map, opartych na prawdziwych zdjęciach i danych satelitarnych, zabiera cię na pole bitwy podzielone na wielkie sektory, które trzeba zdobyć. To sprawia, że gra wciąż się zmienia. Dwie formacje, złożone z 50 graczy każda, walczą na śmierć i życie w lasach, w miastach, na polach i mostach. Gdy sektor zostaje zdobyty, zapewnia twojej drużynie jeden z trzech zasobów, co dodatkowo wzbogaca rozrywkę i wpływa na drogę twojej drużyny ku zwycięstwu.

Ostatni darmowy prezent w Epic Games Store - Hell Let Loose za darmo na PC

Jeżeli jesteście chętni na odebranie darmowego Hell Let Loose, to udajcie się pod ten adres. Tym razem będziecie mieli cały tydzień na odebranie prezentu – oferta trwa aż do 9 stycznia.