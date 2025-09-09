Ready or Not ze świetnym wynikiem sprzedaży. Twórcy mogą świętować

Ready or Not z kolejnym sukcesem. Gra sprzedała się w ponad 13 milionach egzemplarzy
Według najświeższych danych Ready or Not osiągnęło ponad trzy miliony sprzedanych sztuk wyłącznie na konsolach nowej generacji – Xbox Series X/S i PlayStation 5. Co więcej, całkowita liczba sprzedanych kopii gry na wszystkich platformach, włączając w to PC, przekroczyła barierę trzynastu milionów.
Twórcy regularnie wspierają swój tytuł. Ostatnia łatka, udostępniona w poprzednim miesiącu, wprowadziła liczne poprawki, eliminując błędy związane z awariami, problemami z teksturami oraz incydentami, w których przeciwnicy pojawiali się bez broni w różnych misjach.
Przy okazji warto również wspomnieć, że produkcja cieszy się ciepłym odbiorem wśród graczy. Na Steamie oceny są „bardzo pozytywne”.
Ready or Not to dynamiczna, taktyczna strzelanka FPP przedstawiająca operacje współczesnych oddziałów policyjnych SWAT, które muszą neutralizować przestępców i stawiać czoła niebezpiecznym sytuacjom. – brzmi opis gry.
Na koniec przypomnijmy, że Ready or Not ukazało się w pełnej wersji na PC w 2023 roku.
