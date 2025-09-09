Ready or Not ze świetnym wynikiem sprzedaży. Twórcy mogą świętować

Pod koniec lipca informowaliśmy o świetnej sprzedaży strzelanki VOID Interactive. Ready or Not, bo o tym tytule mowa, po udanym debiucie na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S osiąga kolejny kamień milowy.

Ready or Not z kolejnym sukcesem. Gra sprzedała się w ponad 13 milionach egzemplarzy

Według najświeższych danych Ready or Not osiągnęło ponad trzy miliony sprzedanych sztuk wyłącznie na konsolach nowej generacji – Xbox Series X/S i PlayStation 5. Co więcej, całkowita liczba sprzedanych kopii gry na wszystkich platformach, włączając w to PC, przekroczyła barierę trzynastu milionów.