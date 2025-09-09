Zaloguj się lub Zarejestruj

Ready or Not ze świetnym wynikiem sprzedaży. Twórcy mogą świętować

Patrycja Pietrowska
2025/09/09 18:30
0
0

Kolejne wieści o wynikach sprzedaży strzelanki od VOID Interactive.

Pod koniec lipca informowaliśmy o świetnej sprzedaży strzelanki VOID Interactive. Ready or Not, bo o tym tytule mowa, po udanym debiucie na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S osiąga kolejny kamień milowy.

Ready or Not
Ready or Not

Ready or Not z kolejnym sukcesem. Gra sprzedała się w ponad 13 milionach egzemplarzy

Według najświeższych danych Ready or Not osiągnęło ponad trzy miliony sprzedanych sztuk wyłącznie na konsolach nowej generacji – Xbox Series X/S i PlayStation 5. Co więcej, całkowita liczba sprzedanych kopii gry na wszystkich platformach, włączając w to PC, przekroczyła barierę trzynastu milionów.

Twórcy regularnie wspierają swój tytuł. Ostatnia łatka, udostępniona w poprzednim miesiącu, wprowadziła liczne poprawki, eliminując błędy związane z awariami, problemami z teksturami oraz incydentami, w których przeciwnicy pojawiali się bez broni w różnych misjach.

GramTV przedstawia:

Przy okazji warto również wspomnieć, że produkcja cieszy się ciepłym odbiorem wśród graczy. Na Steamie oceny są „bardzo pozytywne”.

Ready or Not to dynamiczna, taktyczna strzelanka FPP przedstawiająca operacje współczesnych oddziałów policyjnych SWAT, które muszą neutralizować przestępców i stawiać czoła niebezpiecznym sytuacjom. – brzmi opis gry.

Na koniec przypomnijmy, że Ready or Not ukazało się w pełnej wersji na PC w 2023 roku.

Źródło:https://gamingbolt.com/ready-or-not-sells-over-3-million-units-on-consoles-lifetime-sales-cross-13-million

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

