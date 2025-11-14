RDR debiutuje na nowo. Ulepszona wersja trafi nawet na iOS i Androida

Zgodnie z wcześniejszymi plotkami, Rockstar Games oficjalnie potwierdził, że Red Dead Redemption trafi na kolejną generację sprzętu. Po dwóch latach kolejnych wydań kultowa produkcja z 2010 roku zadebiutuje 2 grudnia na PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 oraz – niespodziewanie – na urządzeniach mobilnych iOS i Android w ramach Netflix Games.

Red Dead Redemption – co oferuje nowa wersja?

Studio zapowiada szereg ulepszeń technicznych na konsolach obecnej generacji, w tym wyższą jakość obrazu, HDR, rozdzielczość do 4K oraz 60 klatek na sekundę. W przypadku PS4 funkcję 60 FPS dodano już wcześniej w aktualizacji, ale teraz trafia ona jako część pełnego pakietu dla nowych platform. Posiadacze Switcha 2 mogą liczyć dodatkowo na tryb HDR, 60 FPS, DLSS oraz możliwość grania przy użyciu myszy – to jeden z najbardziej zaskakujących dodatków.