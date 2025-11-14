Zaloguj się lub Zarejestruj

RDR debiutuje na nowo. Ulepszona wersja trafi nawet na iOS i Androida

Mikołaj Berlik
2025/11/14 09:00
Hit Rockstara wraca na rynek w odświeżonej wersji.

Zgodnie z wcześniejszymi plotkami, Rockstar Games oficjalnie potwierdził, że Red Dead Redemption trafi na kolejną generację sprzętu. Po dwóch latach kolejnych wydań kultowa produkcja z 2010 roku zadebiutuje 2 grudnia na PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 oraz – niespodziewanie – na urządzeniach mobilnych iOS i Android w ramach Netflix Games.

Red Dead Redemption

Red Dead Redemption – co oferuje nowa wersja?

Studio zapowiada szereg ulepszeń technicznych na konsolach obecnej generacji, w tym wyższą jakość obrazu, HDR, rozdzielczość do 4K oraz 60 klatek na sekundę. W przypadku PS4 funkcję 60 FPS dodano już wcześniej w aktualizacji, ale teraz trafia ona jako część pełnego pakietu dla nowych platform. Posiadacze Switcha 2 mogą liczyć dodatkowo na tryb HDR, 60 FPS, DLSS oraz możliwość grania przy użyciu myszy – to jeden z najbardziej zaskakujących dodatków.

Rockstar przewiduje darmowy upgrade cyfrowy dla posiadaczy wersji PS4 oraz Nintendo Switch. Co istotne, z takiej opcji będą mogli skorzystać również gracze posiadający wersję Xbox One, działającą w ramach wstecznej kompatybilności.

Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość kontynuowania rozgrywki z dotychczasowych zapisów, choć opcja ta działa wyłącznie na PlayStation oraz Switchu. Nowe wydanie obejmie pełną zawartość z Game of the Year Edition, jednak zabraknie trybów wieloosobowych oraz dodatków multiplayerowych. Rockstar nie planuje ich przywracać.

Mimo to re-release zapowiada się na najbardziej kompletną wersję Red Dead Redemption dla graczy, którzy chcą ponownie przeżyć historię Johna Marstona na nowoczesnym sprzęcie.

Źródło:https://gamingbolt.com/red-dead-redemption-launches-on-december-2nd-for-xbox-series-x-s-ps5-switch-2-and-mobile-devices

