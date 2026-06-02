Rayman Legends: Retold z darmową kopią remastera Rayman Origins? Nowe szczegóły i pierwsze screeny z gry Ubisoftu (Aktualizacja)

Aktualizacja: Do sieci trafiły rzekome pierwsze screeny z Rayman Legends: Retold. Dwa ujęcia prezentują nowości, czyli sekcje 3D, podczas których będziemy latać na smokach. Screeny znajdziecie na tej stronie .

Oryginalna wiadomość: Niedawno dowiedzieliśmy się, że Ubisoft szykuje powrót swojego kultowego bohatera w Rayman Legends: Retold, czyli remake’u popularnej dwuwymiarowej odsłony Raymana. Teraz w sieci pojawiły się kolejne informacje, które wskazują, że odświeżona wersja jednej z najwyżej ocenianych platformówek w historii nie ograniczy się wyłącznie do poprawionej oprawy. Gracze mają otrzymać także dodatkową grę bez żadnych dopłat.

Rayman Legends: Retold – brak sieciowej kooperacji, za to z darmową kopią Rayman Origins Enhanced Edition

Według doniesień pochodzących od dobrze znanego i wiarygodnego informatora billbil-kuna, Rayman Legends: Retold będzie oferował lokalny tryb kooperacji. Co jednak istotne, ma to być wyłącznie kooperacja na jednej kanapie. Tym samym w grze ma zabraknąć rozgrywki wieloosobowej przez sieć.

Najciekawszą informacją jest jednak zawartość pakietu. Jeśli przecieki okażą się prawdziwe, wraz z Rayman Legends: Retold gracze otrzymają bezpłatną kopię Rayman Origins Enhanced Edition. Oznaczałoby to, że zakup jednej produkcji zapewni dostęp do dwóch klasycznych odsłon serii.

