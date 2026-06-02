Rayman Legends: Retold z darmową kopią remastera Rayman Origins? Nowe szczegóły i pierwsze screeny z gry Ubisoftu (Aktualizacja)

Radosław Krajewski
2026/06/02 13:25
Niestety produkcja nie zaoferuje rozgrywki wieloosobowej przez sieć.

Aktualizacja: Do sieci trafiły rzekome pierwsze screeny z Rayman Legends: Retold. Dwa ujęcia prezentują nowości, czyli sekcje 3D, podczas których będziemy latać na smokach. Screeny znajdziecie na tej stronie.

Oryginalna wiadomość: Niedawno dowiedzieliśmy się, że Ubisoft szykuje powrót swojego kultowego bohatera w Rayman Legends: Retold, czyli remake’u popularnej dwuwymiarowej odsłony Raymana. Teraz w sieci pojawiły się kolejne informacje, które wskazują, że odświeżona wersja jednej z najwyżej ocenianych platformówek w historii nie ograniczy się wyłącznie do poprawionej oprawy. Gracze mają otrzymać także dodatkową grę bez żadnych dopłat.

Rayman Legends: Retold – brak sieciowej kooperacji, za to z darmową kopią Rayman Origins Enhanced Edition

Według doniesień pochodzących od dobrze znanego i wiarygodnego informatora billbil-kuna, Rayman Legends: Retold będzie oferował lokalny tryb kooperacji. Co jednak istotne, ma to być wyłącznie kooperacja na jednej kanapie. Tym samym w grze ma zabraknąć rozgrywki wieloosobowej przez sieć.

Najciekawszą informacją jest jednak zawartość pakietu. Jeśli przecieki okażą się prawdziwe, wraz z Rayman Legends: Retold gracze otrzymają bezpłatną kopię Rayman Origins Enhanced Edition. Oznaczałoby to, że zakup jednej produkcji zapewni dostęp do dwóch klasycznych odsłon serii.

To interesujące rozwiązanie, zwłaszcza że już oryginalne Rayman Legends oferowało sporą liczbę poziomów inspirowanych i przeniesionych z Rayman Origins. Tym razem gracze mieliby dostać pełną wersję poprzedniej części w ramach jednego pakietu.

Billbil-kun opublikował także niewyraźny podgląd materiałów promocyjnych, który rzekomo przedstawia oficjalną okładkę gry. Na obecnym etapie trudno jednak ocenić jej szczegóły ze względu na jakość grafiki.

W ostatnich tygodniach wokół Rayman Legends: Retold narosło sporo dyskusji. Część fanów z entuzjazmem przyjęła perspektywę powrotu kultowej platformówki, inni natomiast zastanawiają się, czy stosunkowo nowoczesna i wciąż świetnie oceniana produkcja rzeczywiście potrzebowała remake'u. Jeśli jednak informacje o dodatkowej grze i lokalnej kooperacji się potwierdzą, Ubisoft może przygotowywać pakiet, który okaże się znacznie atrakcyjniejszy, niż początkowo zakładano.

Źródło:https://insider-gaming.com/rayman-legends-retold-includes-couch-co-op-and-free-copy-of-rayman-origins-enhanced-edition/

