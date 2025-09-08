Zaloguj się lub Zarejestruj

Rayman 3 na Unreal Engine 5 zachwyca. Każdy może sprawdzić nową wersję kultowej gry

Radosław Krajewski
2025/09/08 16:10
Darmowa wersja fanowskiego remastera została udostępniona do pobrania.

Po raz pierwszy zapowiedziany w kwietniu 2024 roku, fanowski projekt odtworzenia kultowej gry Rayman 3: Hoodlum Havoc na Unreal Engine 5 doczekał się grywalnej wersji demonstracyjnej. Darmowe demo, które właśnie ujrzało światło dzienne, pozwala graczom zanurzyć się w odświeżonym świecie tej ukochanej produkcji.

Rayman 3: Hoodlum Havoc

Rayman 3: Havoc Reignited – nowy zwiastun i darmowe demo fanowskiego remastera

Rayman 3: Havoc Reignited to inicjatywa stworzona przez pasjonata, który postanowił tchnąć nowe życie w klasyczną odsłonę serii. Wykorzystując zaawansowane możliwości Unreal Engine 5, autor projektu odtworzył pierwszą strefę gry, znaną jako Fairy Council, oferując graczom szansę eksploracji tego barwnego świata w nowej, oszałamiającej oprawie graficznej.

Demo zawiera nie tylko w pełni funkcjonalne cut-scenki, ale także kluczowe elementy rozgrywki znane z pierwowzoru. Gracze mogą skakać, zbierać monety, walczyć z przeciwnikami oraz gromadzić punkty za kolekcjonowanie klejnotów, co odzwierciedla mechaniki ruchu i walki znane z Rayman 3. Projekt ten jest doskonałym przykładem kreatywności i zaangażowania fanów w przywracanie klasycznych tytułów do życia.

Gracze zainteresowani przetestowaniem wersji demonstracyjnej mogą pobrać ją za darmo z tej strony. Warto jednak szybko sprawdzić ten projekt, gdyż istnieje ryzyko, że wydawca gry, Ubisoft, może podjąć kroki w celu zablokowania produkcji.

Nie sądzę, by Ubisoft zdecydował się na DMCA, ale nigdy nic nie wiadomo. Plotki sugerują, że pracują nad nową grą Rayman, więc mogą postrzegać ten projekt jako zagrożenie. To nie powinno mieć miejsca, ale tak czasem myślą wydawcy – ostrzegają twórcy związani z projektem.

GramTV przedstawia:

Warto przypomnieć, że Rayman obchodzi swoje 30-lecie. Z tej okazji Ubisoft zapewnił graczy, że przyszłość serii jest w dobrych rękach. Niestety obecnie nie zapowiedziano żadnej nowej gry z Raymanem.

Źródło:https://www.dsogaming.com/pc-performance-analyses/rayman-3-unreal-engine-5-fan-remake-demo-released/

