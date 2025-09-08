Rayman 3 na Unreal Engine 5 zachwyca. Każdy może sprawdzić nową wersję kultowej gry

Po raz pierwszy zapowiedziany w kwietniu 2024 roku, fanowski projekt odtworzenia kultowej gry Rayman 3: Hoodlum Havoc na Unreal Engine 5 doczekał się grywalnej wersji demonstracyjnej. Darmowe demo, które właśnie ujrzało światło dzienne, pozwala graczom zanurzyć się w odświeżonym świecie tej ukochanej produkcji.

Rayman 3: Havoc Reignited – nowy zwiastun i darmowe demo fanowskiego remastera

Rayman 3: Havoc Reignited to inicjatywa stworzona przez pasjonata, który postanowił tchnąć nowe życie w klasyczną odsłonę serii. Wykorzystując zaawansowane możliwości Unreal Engine 5, autor projektu odtworzył pierwszą strefę gry, znaną jako Fairy Council, oferując graczom szansę eksploracji tego barwnego świata w nowej, oszałamiającej oprawie graficznej.