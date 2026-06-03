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Rayman 1 bez remake’u. Ubisoft tłumaczy, dlaczego odświeża Legends zamiast kultowego klasyka

Mikołaj Berlik
2026/06/03 13:00
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Twórcy Rayman Legends Retold przyznają, że remake pierwszej części serii byłby niezwykle trudny do zrealizowania.

Pierwsza odsłona serii Rayman od lat znajduje się na liście gier, które fani chcieliby zobaczyć w nowoczesnej oprawie. Ubisoft obrał jednak inny kierunek i zamiast odświeżać debiut marki, przygotowuje Rayman Legends Retold. Producent projektu wyjaśnił, dlaczego studio nie zdecydowało się na remake klasyka z czasów pierwszego PlayStation.

Rayman Legends Retold
Rayman Legends Retold

Rayman Legends Retold ma reprezentować całą serię

Loic Gounon, producent marki Rayman, przyznał w rozmowie z mediami, że pytanie o brak remake’u pierwszej części pojawia się bardzo często. Jego zdaniem to właśnie Rayman Legends najlepiej reprezentuje dorobek całej serii, ponieważ zawiera najważniejsze postacie i elementy świata, które przez lata stały się jej wizytówką. W Legends pojawiają się m.in. Globox, Małaki, Murfy czy Barbara. Dzięki temu Ubisoft uznał, że jest to najpełniejsza odsłona cyklu i najlepszy punkt wyjścia do przypomnienia marki nowym graczom. Studio traktuje więc Rayman Legends Retold jako celebrację 30-lecia serii i jednocześnie sposób na zaprezentowanie jej współczesnej publiczności.

Gounon wyjaśnił również, że próby odświeżenia pierwszego Raymana były rozważane wewnętrznie. Problemem okazał się jednak sam charakter gry. Produkcja z 1995 roku opiera się na bardzo wolnym tempie rozgrywki i rozwiązaniach projektowych typowych dla tamtej epoki.

GramTV przedstawia:

Według producenta zmiana tych elementów sprawiłaby, że gra przestałaby być tym samym tytułem. W praktyce powstałaby produkcja przypominająca raczej Rayman Origins niż wierny remake oryginału. Z tego powodu Ubisoft uznał, że zachowanie pierwszego Raymana w możliwie niezmienionej formie, czego przykładem było tegoroczne wydanie jubileuszowe, ma większy sens niż całkowite przebudowywanie klasyka.

Słowa producenta nie oznaczają jednak końca marzeń fanów o powrocie starszych odsłon serii. Wypowiedź nie wyklucza potencjalnych remake’ów Raymana 2 czy Raymana 3, które dla wielu graczy pozostają jednymi z najbardziej cenionych platformówek w historii Ubisoftu. Na ten moment możemy cieszyć się nadchodzącymi Rayman Legends Retold i Rayman Origins: Enhanced Edition.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/rayman/a-rayman-1-remake-is-basically-mission-impossible-for-ubisoft-rayman-legends-retold-producer-says-and-besides-it-already-got-a-reboot/

Tagi:

News
PC
Ubisoft
remake
Rayman Legends
Rayman Origins
Rayman
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112