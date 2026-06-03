Rayman 1 bez remake’u. Ubisoft tłumaczy, dlaczego odświeża Legends zamiast kultowego klasyka

Pierwsza odsłona serii Rayman od lat znajduje się na liście gier, które fani chcieliby zobaczyć w nowoczesnej oprawie. Ubisoft obrał jednak inny kierunek i zamiast odświeżać debiut marki, przygotowuje Rayman Legends Retold. Producent projektu wyjaśnił, dlaczego studio nie zdecydowało się na remake klasyka z czasów pierwszego PlayStation.

Rayman Legends Retold ma reprezentować całą serię

Loic Gounon, producent marki Rayman, przyznał w rozmowie z mediami, że pytanie o brak remake’u pierwszej części pojawia się bardzo często. Jego zdaniem to właśnie Rayman Legends najlepiej reprezentuje dorobek całej serii, ponieważ zawiera najważniejsze postacie i elementy świata, które przez lata stały się jej wizytówką. W Legends pojawiają się m.in. Globox, Małaki, Murfy czy Barbara. Dzięki temu Ubisoft uznał, że jest to najpełniejsza odsłona cyklu i najlepszy punkt wyjścia do przypomnienia marki nowym graczom. Studio traktuje więc Rayman Legends Retold jako celebrację 30-lecia serii i jednocześnie sposób na zaprezentowanie jej współczesnej publiczności.