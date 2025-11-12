Zaloguj się lub Zarejestruj

Ratchet & Clank: Ranger Rumble zapowiedziane. Fani serii będą raczej zawiedzeni

Mikołaj Ciesielski
2025/11/12 19:15
Sony Interactive Entertainment opublikowało pierwszy zwiastun nowej gry z serii Ratchet & Clank.

Od premiery Ratchet & Clank: Rift Apart minęły już ponad 4 lata. Wspomniana produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem, dlatego możemy bezpiecznie założyć, że wielu użytkowników PlayStation 5 z entuzjazmem przyjęłoby zapowiedź nowej odsłony serii. Wygląda jednak na to, że na kolejną, pełnoprawną, część wspomnianego cyklu przyjdzie nam trochę poczekać, a w międzyczasie fani będą musieli zadowolić się Ratchet & Clank: Ranger Rumble.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble
Ratchet & Clank: Ranger Rumble

Ratchet & Clank: Ranger Rumble zmierza na urządzenia mobilne. Sony pokazuje pierwszy zwiastun gry

Ratchet & Clank: Ranger Rumble jest bowiem grą stworzoną z myślą o… urządzeniach mobilnych. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniana produkcja to „szybka, wieloosobowa strzelanko-platformówka”, która będzie dystrybuowana w modelu free-to-play. Wraz z zapowiedzią otrzymaliśmy również pierwszy zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości.

Wciel się w legendarnych bohaterów z całej galaktyki i różnych wymiarów, dostosuj swojego Strażnika i uwolnij swoje umiejętności w chaotycznych trybach gry. Skacz, biegaj, zbieraj śruby i zostań kolejnym Strażnikiem Galaktyki, ale nie zapomnij się uśmiechać... Kapitan Qwark cię obserwuje! – głosi opis Ratchet & Clank: Ranger Rumble.

Sony ujawniło, że Ratchet & Clank: Ranger Rumble opracocywane jest przez studio Oh BiBi we współpracy z Insomniac Games. Na oficjalnej stronie może dokonać prerejestracji, a sama gra – według informacji przekazanych przez japońską firmę – jest już dostępna w „wybranych krajach”.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że wspomniana na początku wiadomości gra Ratchet & Clank: Rift Apart dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Ratchet & Clank: Rift Apart – recenzja – Przygoda nowej generacji.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/the-next-ratchet-clank-game-is-a-free-to-play-multiplayer-shooter

Tagi:

News
zwiastun
zapowiedź
free-to-play
strzelanka
Insomniac Games
platformówka
Sony Interactive Entertainment
Ratchet & Clank
rejestracja
Ratchet & Clank: Rift Apart
gra mobilna
urządzenia mobilne
Ratchet & Clank: Ranger Rumble
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

