Ratchet & Clank: Ranger Rumble zapowiedziane. Fani serii będą raczej zawiedzeni

Od premiery Ratchet & Clank: Rift Apart minęły już ponad 4 lata. Wspomniana produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem, dlatego możemy bezpiecznie założyć, że wielu użytkowników PlayStation 5 z entuzjazmem przyjęłoby zapowiedź nowej odsłony serii. Wygląda jednak na to, że na kolejną, pełnoprawną, część wspomnianego cyklu przyjdzie nam trochę poczekać, a w międzyczasie fani będą musieli zadowolić się Ratchet & Clank: Ranger Rumble.

Ratchet & Clank: Ranger Rumble zmierza na urządzenia mobilne. Sony pokazuje pierwszy zwiastun gry

Ratchet & Clank: Ranger Rumble jest bowiem grą stworzoną z myślą o… urządzeniach mobilnych. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniana produkcja to „szybka, wieloosobowa strzelanko-platformówka”, która będzie dystrybuowana w modelu free-to-play. Wraz z zapowiedzią otrzymaliśmy również pierwszy zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości.