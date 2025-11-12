Ratchet & Clank: Ranger Rumble zapowiedziane. Fani serii będą raczej zawiedzeni

Sony Interactive Entertainment opublikowało pierwszy zwiastun nowej gry z serii Ratchet & Clank.
Od premiery Ratchet & Clank: Rift Apart minęły już ponad 4 lata. Wspomniana produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem, dlatego możemy bezpiecznie założyć, że wielu użytkowników PlayStation 5 z entuzjazmem przyjęłoby zapowiedź nowej odsłony serii. Wygląda jednak na to, że na kolejną, pełnoprawną, część wspomnianego cyklu przyjdzie nam trochę poczekać, a w międzyczasie fani będą musieli zadowolić się Ratchet & Clank: Ranger Rumble.
Ratchet & Clank: Ranger Rumble zmierza na urządzenia mobilne. Sony pokazuje pierwszy zwiastun gry
Ratchet & Clank: Ranger Rumble jest bowiem grą stworzoną z myślą o… urządzeniach mobilnych. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniana produkcja to „szybka, wieloosobowa strzelanko-platformówka”, która będzie dystrybuowana w modelu free-to-play. Wraz z zapowiedzią otrzymaliśmy również pierwszy zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości.
Wciel się w legendarnych bohaterów z całej galaktyki i różnych wymiarów, dostosuj swojego Strażnika i uwolnij swoje umiejętności w chaotycznych trybach gry. Skacz, biegaj, zbieraj śruby i zostań kolejnym Strażnikiem Galaktyki, ale nie zapomnij się uśmiechać... Kapitan Qwark cię obserwuje! – głosi opis Ratchet & Clank: Ranger Rumble.
Sony ujawniło, że Ratchet & Clank: Ranger Rumble opracocywane jest przez studio Oh BiBi we współpracy z Insomniac Games. Na oficjalnej stronie może dokonać prerejestracji, a sama gra – według informacji przekazanych przez japońską firmę – jest już dostępna w „wybranych krajach”.
