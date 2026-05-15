Zaloguj się lub Zarejestruj

Jego kariera zawisła na włosku. Teraz James Franco zapowiada wielki powrót do Hollywood

Jakub Piwoński
2026/05/15 15:10
0
0

Aktor po latach przerwy twierdzi, że zagrał w dużym blockbusterze.

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że kariera James Franco w Hollywood dobiegła końca. Aktor został wręcz „scancelowany” po tym, jak w 2018 roku kilka kobiet oskarżyło go o niewłaściwe zachowania seksualne związane z jego działalnością pedagogiczną. Franco zaprzeczał części zarzutów, ale sprawa mocno odbiła się na jego wizerunku. Ostatecznie w 2021 roku zawarł ugodę z oskarżającymi go kobietami i zgodził się wypłacić 2 miliony dolarów.

James Franco
James Franco
Variety

James Franco wraca do Hollywood. Tak twierdzi

W tamtym czasie aktor był świeżo po sukcesie The Disaster Artist, za który zdobył Złoty Glob. Wielu komentatorów uważało nawet, że skandal przekreślił jego szanse na nominację do Oscara. Od tego momentu Hollywood praktycznie odwróciło się od Franco. Aktor pojawiał się głównie w małych niezależnych produkcjach i europejskich filmach, które przeszły niemal bez echa. Publicznie dystansował się od niego nawet Seth Rogen, dawny bliski współpracownik i przyjaciel.

Teraz jednak wygląda na to, że Franco szykuje powrót. Aktor pojawił się na otwarciu tegorocznego Festiwal Filmowy w Cannes i w rozmowie z Deadline zdradził, że zagrał już w „dużym studyjnym filmie”. Ma to być jego pierwszy blockbuster od niemal dekady.

GramTV przedstawia:

Film jest już nakręcony. Nie będzie gotowy na lato, ale obstawiam koniec tego roku albo wiosnę-lato 2027.

Na razie nie wiadomo jednak, o jaki projekt chodzi. Tym bardziej zaskakujące jest, że wielkie studio zdecydowało się ponownie postawić właśnie na niego. Pytanie brzmi teraz: czy Hollywood rzeczywiście jest gotowe na pełny powrót Jamesa Franco? Pozostaje czekać na więcej szczegółów dotyczących nowego filmu aktora. Warto dodać, że w ostatnich latach na “scancelowaniu” Jamesa wyraźnie skorzystał jego brat, Dave, który pojawił się w takich hitach jak Iluzja 3, czy Togheter.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/15/james-franco-says-hes-returning-to-studio-movies-with-first-blockbuster-role-in-nearly-a-decade

Tagi:

Popkultura
kino
Hollywood
filmy
aktor
Cannes
James Franco
cancel culture
zapowiedź filmu
powrót po latach
nowy projekt
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112