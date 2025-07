Rambo i Mortal Kombat w jednym? Zwiastun Prisoner of War - nie adaptacja gry, a wojenne kino kopane

Fani gier mogli się pomylić — Prisoner of War to nie ekranizacja kultowego tytułu z początku lat 2000, lecz nowy film akcji z legendą sztuk walki, Scottem Adkinsem w roli głównej. Aktor wciela się w brytyjskiego oficera SAS, Jamesa Wrighta, który trafia do japońskiego obozu jenieckiego na Filipinach podczas II wojny światowej.

Prisoner of War – wojenne kino kopane

Zanim wraz z innymi więźniami zostanie zmuszony do udziału w słynnym Bataańskim Marszu Śmierci, Wright musi stoczyć krwawą walkę o przetrwanie. Dosłownie. Więźniowie są zmuszeni do brutalnych pojedynków ku uciesze oprawców — ale Wright nie zamierza się poddać. Adkins jak zwykle imponuje fizycznością i zaangażowaniem, a jego postać może okazać się jedyną nadzieją na ratunek.