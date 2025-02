Cobra Kai - recenzja 6. sezonu. Bez litości

Popkultura jest nieprzewidywalna. Jedne twory się sprawdzają, inne giną w otchłani zapomnienia. Cobra Kai jest zdecydowanie tym udanym strzałem. Była to jednak produkcja, która z początku stanowiła eksperyment, bez większych szans na powodzenie. Na papierze koncept Cobra Kai wydawał się ryzykowny – powrót do starych bohaterów Karate Kid i ponowna konfrontacja. Ile to już razy przerabialiśmy podobny motyw? W tym przypadku nadano im jednak solidną motywację, dlatego się udało. Ten spin-off nie przepadł, a wręcz zrównał się z kultem oryginału.

To jednak koniec. Szósty sezon zamyka tę historię, przynajmniej do czasu premiery Karate Kid: Legends. Pora na podsumowanie, choć najpierw przypomnijmy sobie, jak to wszystko się rozwijało.

Serial Cobra Kai zadebiutował 2 maja 2018 roku jako produkcja platformy YouTube Red (później YouTube Premium). Był to pomysł na kontynuację kultowego filmu Karate Kid z lat 80., który pokazywał dalsze losy Johnny’ego Lawrence’a (William Zabka) i Daniela LaRusso (Ralph Macchio), ale tym razem z perspektywy Johnny’ego. Pierwszy sezon odniósł sukces wśród widzów, zbierając pozytywne recenzje i zdobywając dużą popularność, choć platforma nie miała tak szerokiego zasięgu jak konkurencyjne serwisy streamingowe.

Historia fenomenu

Drugi sezon również został wyprodukowany przez YouTube, ale w 2020 roku serwis zrezygnował z finansowania seriali fabularnych, co doprowadziło do sprzedaży praw do Cobra Kai platformie Netflix. W tym samym roku Netflix dodał dwa pierwsze sezony do swojej biblioteki, a rok później wyprodukował trzeci. Cobra Kai eksplodowała – stał się jednym z najchętniej oglądanych seriali platformy.

Cobra Kai miało swoje lepsze i gorsze strony. Serial wyrastał z czegoś stricte fanowskiego, nieco zamkniętego, budowanego na nostalgii do kultowej serii Karate Kid. Jednak z czasem wyszedł poza te ramy, choć zrobił to w sposób dość zaskakujący – twórcy bez skrępowania sięgali po narracyjne techniki oper mydlanych, filmów coming of age dedykowanych nastolatkom, nadając historii przesadnie patetyczną i ckliwą tonację. Innym razem szli w przesadny kicz lub wręcz w jawny absurd.

Najlepszym przykładem tej skrajności są sceny z szóstego sezonu, w których treningi prowadzone są przy udziale sztucznej inteligencji. Same walki także pozostawiają wiele do życzenia, bo niewiele mają wspólnego z karate, za to skupiały się na widowiskowej wirtuozerii. Cobra Kai to kicz. Cobra Kai to telenowela. Cobra Kai to w końcu prowokacja – efekciarskie walki to jedno, ale doszło nawet do efekciarskiego stosowania deepfake'ów. Czasem wprawiało mnie o zawrót głowy. A jednak, co bodaj najbardziej zaskakujące, pomimo wszystkich kuriozalnych wad, serial wychodzi z tego starcia obronną ręką.

Liczy się balans

Dlaczego? Bo ma bohaterów, którzy obchodzą. Bo ma emocje, które działają. Poważnie, czasem to wystarczy do sukcesu. Twórcy serialu obrali na tę walkę bardzo prosty, acz skuteczny pomysł. Jest tu kilka finezyjnych ruchów, ale zwykle trafiają one w powietrze. Do celu docierały raczej zwykle te proste i mocne uderzenia. Za to im chwała, że po mistrzowsku tę historię poprowadzili do iście wzruszającego finału (tak, przyznaje, mi też się łezka w oku zakręciła).