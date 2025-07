Kampania promocyjna filmu Mortal Kombat 2 nabiera rozpędu i zaskakuje fanów. Zwiastun już wkrótce

W zwiastunie, który trafi do sieci już wkrótce, po raz pierwszy zobaczymy w akcji Johnny’ego Cage’a, w którego wciela się Karl Urban (The Boys, Władca Pierścieni). Garner zapowiadał na Twitterze, że przed końcem miesiąca „poleje się krew”, a udostępniony fragment zwiastuna sugeruje prawdziwą jatkę – wierną duchowi gry.

Fani Mortal Kombat czekali na to od miesięcy. Ujawniono wcześniej pierwsze zdjęcia z filmu . Teraz przyszła pora na plakat. Choć nowy materiał promujący film Mortal Kombat 2 nie jest tym, czego się spodziewali, internet już huczy od komentarzy – i większość z nich to zachwyty. Tymczasem producent Todd Garner potwierdził, że jeszcze w lipcu w sieci zadebiutuje pierwszy zwiastun filmu z kategorią wiekową R. Ma być brutalnie, krwawo i widowiskowo – czyli tak, jak oczekują tego fani marki.

Promocja filmu nabiera tempa. Warner Bros. zaprezentowało plakat teaserowy z Cage’em jako gwiazdą fikcyjnego filmu akcji Uncaged Fury (wyprodukowanego przez studio odpowiedzialne za Rebel Without a Cage). Stylizowany na okładkę DVD z lat 90., materiał błyskawicznie stał się viralem wśród fanów. Współtwórca serii, Ed Boon, udostępnił grafikę, pisząc: „Chyba znalazłem stary plakat i DVD ze zwiastunem filmu UNCAGED FURY”.

Z humorem do sprawy podeszli też twórcy filmu – oficjalne konto @MKMovie udostępniło fikcyjną stronę IMDb Johnny’ego Cage’a, określając go jako „niezwykle przystojnego” mistrza sztuk walki i zdobywcę nagród za „Najlepszą walkę w filmie fabularnym” oraz „Najlepsze okulary przeciwsłoneczne”. W jego filmografii znajdziemy takie perełki jak: Hard to Cage, Caged Rage, Cool Hand Cage czy Bonnie i Cage. Twórcy najwyraźniej dobrze się bawią promując swój najnowszy film.

W kontynuacji ekranizacji kultowej gry pojawią się m.in.: Adeline Rudolph jako Kitana, Jessica McNamee jako Sonya Blade, Josh Lawson jako Kano, Ludi Lin jako Liu Kang, Mehcad Brooks jako Jax, Tati Gabrielle jako Jade, Lewis Tan jako Cole Young, Damon Herriman jako Quan Chi, Chin Han jako Shang Tsung, Tadanobu Asano jako Raiden, Joe Taslim jako Bi-Han i Hiroyuki Sanada jako Scorpion.