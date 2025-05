Rally Arcade Classics zadebiutuje (ponownie) w czerwcu. Przygotujcie się na nostalgiczny powrót do rajdów

Rally Arcade Classic, opracowane przez trzyosobowy zespół NetK2Games, pojawiło się pierwotnie na PC we wrześniu ubiegłego roku. Teraz produkcja ma zostać wydana na konsole PlayStation 5 oraz Nintendo Switch, natomiast w późniejszym terminie planowany jest port na Xboxa.

Rally Arcade Classic zadebiutuje na PS5 i Switchu

Decyzja Codemasters o zakończeniu pracy nad grami rajdowymi była ciosem dla fanów gatunku, w końcu właśnie to studio zapoczątkowało serię Colin McRae Rally, która ukształtowała rajdówki na niemal 30 lat. Choć seria WRC ma iść w „ekscytującym nowym kierunku”, minie jeszcze trochę czasu, zanim zobaczymy kolejną dużą grę z tego nurtu. Na szczęście scena niezależna nadal ma coś do zaoferowania i Rally Arcade Classics jest tego dobrym przykładem. To idealna propozycja dla tych, którzy tęsknią za klasykami z automatów i konsol lat 90.